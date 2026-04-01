പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സംഘർഷം ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമായതോടെ, വിമാന ഇന്ധനത്തിന് (എടിഎഫ്) റെക്കോർഡ് വിലവർധന. ഇതിന്റെ ആഘാതം രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകളെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം മൂലം ആഗോളതലത്തിൽ വിമാന ഇന്ധനവില ഇരട്ടിയായി വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിച്ചു.
എന്നാൽ, ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ധനവില ഇരട്ടിയായെങ്കിലും ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾക്കുള്ള വർധന 25 ശതമാനത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, രാജ്യാന്തര സർവീസുകളെ വിപണിയിലെ വിലവർധനവ് നേരിട്ട് ബാധിച്ചേക്കും. ഇത് വിദേശയാത്രകൾക്ക് വൻതോതിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിക്കാൻ ഇടയാക്കും.
ALSO READ: എടിഎം ഇടപാടുകൾ, ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ, ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ; ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ, അറിഞ്ഞിരിക്കാം
സർക്കാർ ഇടപെടലും വില പരിഷ്കരണവും
പെട്രോളിയം-വ്യോമയാന മന്ത്രാലയങ്ങളും എണ്ണക്കമ്പനികളും നടത്തിയ ചർച്ചയെത്തുടർന്നാണ് ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഇന്ധനവില കുറച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ധനവില 1,000 ലിറ്ററിന് 96,638 രൂപയിൽ നിന്ന് 2.07 ലക്ഷം രൂപയായി വർധിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലിന് ശേഷം ഇത് 1,04,927 രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തി. ഏകദേശം 15 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ലിറ്ററിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾക്ക് ആയിരം ലിറ്ററിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്ന ഉയർന്ന നിരക്ക് തന്നെ നൽകേണ്ടി വരും.
യാത്രാക്കൂലി വർധിക്കും
വിമാനക്കമ്പനികളുടെ മൊത്തം പ്രവർത്തനച്ചെലവിന്റെ 40 ശതമാനത്തോളം ഇന്ധനത്തിനായാണ് ചിലവാകുന്നത്. നിലവിൽ വിമാനക്കൂലിക്ക് മേലുണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിൻവലിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ധനവില വർധനവിന്റെ ആഘാതം യാത്രക്കാരിലേക്ക് എത്തും. ആഭ്യന്തര യാത്രകളിലും നേരിയ വർധനവ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും വിദേശ യാത്രകൾക്കാണ് വൻ തുക നൽകേണ്ടി വരിക.
ആഗോള വിപണിയിലെ സാഹചര്യം
രാജ്യാന്തര വ്യോമഗതാഗത സംഘടനയുടെ (ഐഎടിഎ) കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധനവില 103.9 ശതമാനം വർധിച്ചു. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് 134 ശതമാനത്തോളമാണ്. എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എടിഎഫ് വില പുതുക്കുന്നത്.
