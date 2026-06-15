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Abhijeet Dipke: സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെയ്ക്ക് നേരെ അക്രമം; 'മർദ്ദിച്ചത് ഭീരുക്കളെന്ന്' ദീപ്കെയുടെ എക്സ് പോസ്റ്റ്

Abhijeet Dipke Attack: പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ചിലർ അഭിജീത് ദീപ്കേയുടെ മുഖത്തടിയേറ്റുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 15, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:24 PM IST
Abhijeet Dipke: സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെയ്ക്ക് നേരെ അക്രമം; 'മർദ്ദിച്ചത് ഭീരുക്കളെന്ന്' ദീപ്കെയുടെ എക്സ് പോസ്റ്റ്
Image Credit: Abhijeet Dipke | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെയ്ക്ക് നേരെ അക്രമം; മർദ്ദിച്ചത് ഭീരുക്കളെന്ന് ദീപ്കെ
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