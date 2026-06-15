Abhijeet Dipke: സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെയ്ക്ക് നേരെ അക്രമം; 'മർദ്ദിച്ചത് ഭീരുക്കളെന്ന്' ദീപ്കെയുടെ എക്സ് പോസ്റ്റ്

ജയ്പൂർ: കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കേയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം. ജയ്പൂരിലെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ദീപ്കെയുടെ മുഖത്തടിയേറ്റുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ തന്നെ മർദ്ദിച്ചത് ഭീരുക്കളാണെന്നും പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും അഭിജീത് വ്യക്തമാക്കി. എക്സിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
അതേസമയം, നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ഇന്നലെ ബെംഗളൂരുവിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. കനത്ത മഴയെ പോലും വകവയ്ക്കാതെയാണ് ഇന്നലെ ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കൾ തുടങ്ങി നൂറു കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായത്.
സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്കെ, നടനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ പ്രകാശ് രാജ്, സിനിമാ താരം കിരൺ ശ്രീനിവാസ് തുടങ്ങിയവരും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു. അന്തരിച്ച കന്നട ചലച്ചിത്ര താരം പുനീത് രാജ്കുമാറിന്റെ സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയ ശേഷമാണ് സിജെപി പ്രവർത്തകർ ഫ്രീഡം പാർക്കിലേക്കെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചത്. അടുത്തിടെ ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് സിജെപി ബെംഗളൂരുവിലും പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.