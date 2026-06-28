/Ayodhya Ram Temple Case: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്: ഒരേ സമയം എട്ട് പ്രതികളുടെയും വീടുകളിൽ റെയ്ഡ്

അയോധ്യ: രാമക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നിർണ്ണായക നീക്കവുമായി പോലീസ്. കേസിലെ എട്ട് പ്രതികളാണുള്ളത്. എല്ലാ പ്രതികളുടെയും വീടുകളിൽ ഒരേസമയം അയോധ്യ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി. മജിസ്ട്രേറ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.അറസ്റ്റിലായ എട്ട് പേരും നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ജൂൺ 29 വരെയാണ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി.
അതേസമയം രാമക്ഷേത്രത്തിൽ കാണിക്കയായി ലഭിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ, പ്രതികൾ സിസിടിവി സംവിധാനങ്ങളെപ്പോലും അട്ടിമറിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന എസ്ഐടി ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പണം എണ്ണുന്ന മുറിയിലെ ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ ചില ജീവനക്കാർ മനപ്പൂർവ്വം മറച്ചുനിൽക്കുകയും, ആ സമയം മറ്റ് പ്രതികൾ കാണിക്കപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പങ്ക് വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് മാറ്റുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഇത്തരത്തിൽ മോഷ്ടിക്കുന്ന തുക ആദ്യം ക്ഷേത്രവളപ്പിലെ ശുചിമുറികളിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് സുരക്ഷിതമായ സമയത്ത് ഇത് പുറത്തെത്തിച്ച് രഹസ്യകേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് പങ്കിട്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി. ബാങ്കുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പണക്കിഴികളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചും ഇവർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.
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