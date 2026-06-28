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Ayodhya Ram Temple Case: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്: ഒരേ സമയം എട്ട് പ്രതികളുടെയും വീടുകളിൽ റെയ്ഡ്

Ram Temple Fund Scam: മജിസ്ട്രേറ്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പ്രതികളുടെയെല്ലാം വീടുകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 28, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:26 PM IST
Ayodhya Ram Temple Case: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്: ഒരേ സമയം എട്ട് പ്രതികളുടെയും വീടുകളിൽ റെയ്ഡ്
Image Credit: Ram Temple | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്: ഒരേ സമയം എട്ട് പ്രതികളുടെയും വീടുകളിൽ റെയ്ഡ്
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