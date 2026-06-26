/Ram Temple Theft Case: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസ്: 8 പ്രതികളും അറസ്റ്റിൽ

അയോധ്യ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ. ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസാണ് എട്ട് പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്ന് ആദ്യ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ പ്രതികൾ പോലീസ് പിടിയിലായി. എട്ട് പേരും നിലവിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇവരെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കും.
പ്രതികളെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയും തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തിയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനാണ് പോലീസ് നീക്കം. വളരെ ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ തട്ടിപ്പായതിനാൽ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും പങ്കിനെ കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര നാളുകളായി ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കാണിക്കപ്പണം ഇത്തരത്തിൽ വകമാറ്റിയിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് തട്ടിപ്പിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നും, ഏതെങ്കിലും വലിയ സംഘടിത മാഫിയയുടെ ഭാഗമാണോ തട്ടിപ്പെന്നും അന്വേഷണം സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. തട്ടിപ്പിലൂടെ കൈക്കലാക്കിയ പണം എങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി വരും ദിവസങ്ങളിലും വിശദമായ അന്വേഷണം തുടരുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
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