/മോഷണത്തിനായി സിസിടിവി മറച്ചു, പണം ഒളിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശുചിമുറിയിൽ; രാമക്ഷേത്രത്തിലെ കൊള്ള ആസൂത്രിതമെന്ന് എസ്ഐടി

അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ കാണിക്കയായി ലഭിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ, പ്രതികൾ സിസിടിവി സംവിധാനങ്ങളെപ്പോലും അട്ടിമറിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന എസ്ഐടി ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നു. പണം എണ്ണുന്ന മുറിയിലെ ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ ചില ജീവനക്കാർ മനപ്പൂർവ്വം മറച്ചുനിൽക്കുകയും, ആ സമയം മറ്റ് പ്രതികൾ കാണിക്കപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പങ്ക് വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് മാറ്റുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇത്തരത്തിൽ മോഷ്ടിക്കുന്ന തുക ആദ്യം ക്ഷേത്രവളപ്പിലെ ശുചിമുറികളിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് സുരക്ഷിതമായ സമയത്ത് ഇത് പുറത്തെത്തിച്ച് രഹസ്യകേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് പങ്കിട്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതി. ബാങ്കുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പണക്കിഴികളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചും ഇവർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.
പണത്തിന്റെ കെട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ നോട്ടുകൾ തിരുകിക്കയറ്റി പിന്നീട് അവ സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. കെട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രാഥമിക പരിശോധനകളിൽ ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച സ്വർണക്കമ്മലുകളും വളകളും മൂക്കുത്തികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭരണങ്ങളും ഇവർ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്ഷേത്രം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്ത 2024 മുതൽ ഈ കൊള്ള നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഏകദേശം 7.5 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ പ്രതികളിൽ നിന്ന് 70 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മാത്രമാണ് പോലീസിന് വീണ്ടെടുക്കാനായത്.
ഏപ്രിൽ 27 നും ജൂൺ അഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മാത്രം എഴുപതോളം കവർച്ചകൾ നടന്നതായി അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തി. ടിന്നു യാദവ്, സുഭാഷ് ശ്രീവാസ്തവ എന്നിവരാണ് ഈ വൻ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിലെ പ്രധാന സൂത്രധാരന്മാർ. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അവിനാഷ് ശുക്ല, അനുകൽപ് മിശ്ര, ലവ്കുഷ് മിശ്ര, മനീഷ് കുമാർ യാദവ്, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ, രാമശങ്കർ മിശ്ര എന്നിവർക്ക് പുറമെ മറ്റ് ചില പ്രതികളും ഉന്നതരുടെ ശുപാർശയിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ജോലി നേടിയിരുന്നത്.
ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹി ചമ്പത്ത് റായിയുടെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന ടിന്നു യാദവ് തന്റെ ബന്ധുവിനെ പണം എണ്ണുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിയമിച്ചിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ അവിനാഷ് ശുക്ല മോഷ്ടിച്ച തുക സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് ഇത്രയും വലിയ തട്ടിപ്പിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. പണം എണ്ണുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കർശനമായ ദേഹപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നില്ല. സിസിടിവി നിരീക്ഷണവും സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളും വെറും പേരിൽ മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് എസ്ഐടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
കേസിൽ ബാങ്ക് അധികൃതർക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് രാമക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളായ ചമ്പത്ത് റായിയും അനിൽ മിശ്രയും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.