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മോഷണത്തിനായി സിസിടിവി മറച്ചു, പണം ഒളിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശുചിമുറിയിൽ; രാമക്ഷേത്രത്തിലെ കൊള്ള ആസൂത്രിതമെന്ന് എസ്ഐടി

Ram Temple Donation Theft: പണം എണ്ണുന്ന മുറിയിലെ ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ ചില ജീവനക്കാർ മനപ്പൂർവ്വം മറച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 26, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:44 PM IST
മോഷണത്തിനായി സിസിടിവി മറച്ചു, പണം ഒളിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശുചിമുറിയിൽ; രാമക്ഷേത്രത്തിലെ കൊള്ള ആസൂത്രിതമെന്ന് എസ്ഐടി
Image Credit: Ayodhya | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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