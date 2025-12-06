Car Accident: ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ അപകടം, 5 മരണം; അപകടം തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരത്ത്

ചെന്നൈ: കാർ അപകടത്തിൽ നാല് അയ്യപ്പഭക്തർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. മരിച്ചത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശികളാണ്. ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി മടങ്ങവേയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ഡ്രൈവർ മുഷ്താഖ് അലി (30), രാമചന്ദ്ര റാവു (55), അപ്പരാവു നായിഡു (40), ബണ്ടാരു ചന്ദ്രറാവു (42), രാമർ (45) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. റോഡിന് സമീപം കാർ നിർത്തിയിട്ട് ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ഇവരുടെ വാഹനത്തിൽ രാമനാഥപുരം സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.
രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതിനായാണ് ഇവർ രാമനാഥപുരത്ത് എത്തിയത്. അപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
