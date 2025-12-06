English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Car Accident: ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ അപകടം, 5 മരണം; അപകടം തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരത്ത്

Car Accident: ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ അപകടം, 5 മരണം; അപകടം തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരത്ത്

Car Accident Tamil Nadu: ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി മടങ്ങവേയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മരിച്ചത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശികളാണ്.

Dec 6, 2025, 08:56 AM IST
  • അപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു
  • ഇവരുടെ നില ​ഗുരുതരമാണ്

Car Accident: ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ അപകടം, 5 മരണം; അപകടം തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരത്ത്

ചെന്നൈ: കാർ അപകടത്തിൽ നാല് അയ്യപ്പഭക്ത‍ർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. മരിച്ചത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശികളാണ്. ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി മടങ്ങവേയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ഡ്രൈവർ മുഷ്താഖ് അലി (30), രാമചന്ദ്ര റാവു (55), അപ്പരാവു നായിഡു (40), ബണ്ടാരു ചന്ദ്രറാവു (42), രാമർ (45) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. റോഡിന് സമീപം കാർ നിർത്തിയിട്ട് ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ഇവരുടെ വാഹനത്തിൽ രാമനാഥപുരം സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതിനായാണ് ഇവർ രാമനാഥപുരത്ത് എത്തിയത്. അപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരുടെ നില ​ഗുരുതരമാണ്. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Car accidentCar Accident Tamil Nadu

