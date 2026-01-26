English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bank Holiday: ചൊവ്വാഴ്ച ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്ക്; ഫൈവ് ഡേ വീക്ക് ആവശ്യം

Bank Holiday: ചൊവ്വാഴ്ച ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്ക്; ഫൈവ് ഡേ വീക്ക് ആവശ്യം

Bank Employees Strike: ഒൻപത് ബാങ്ക് യൂണിയനുകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് (യുഎഫ്ബിയു) അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 26, 2026, 09:02 PM IST
  • തുടർച്ചയായി നാല് ദിവസം ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും
  • ചീഫ് ലേബർ കമ്മിഷണറുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്

Bank Holiday: ചൊവ്വാഴ്ച ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്ക്; ഫൈവ് ഡേ വീക്ക് ആവശ്യം

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം ജനുവരി 27-ന് തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യത. ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രധാന ആവശ്യവുമായി ഒൻപത് ബാങ്ക് യൂണിയനുകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് (യുഎഫ്ബിയു) അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ജനുവരി 24-ന് നാലാം ശനിയും 25-ന് ഞായറാഴ്ചയും പിന്നാലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനവും വരുന്നതിനാൽ ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയാണ്. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ 27-ന് പണിമുടക്ക് കൂടി എത്തുന്നതോടെ തുടർച്ചയായി നാല് ദിവസം ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും.

ചീഫ് ലേബർ കമ്മിഷണറുമായി ജനുവരി 23-ന് നടത്തിയ അനുരഞ്ജന ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ യൂണിയനുകൾ തീരുമാനിച്ചത്. ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ഉറപ്പ് നൽകാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പണിമുടക്കെന്ന് യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.

തങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളോട് സർക്കാർ പുലർത്തുന്ന നിഷേധാത്മക നിലപാട് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ശനിയാഴ്ചകളിൽ മാത്രമാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്ക് അവധിയുള്ളത്. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളും അവധിയാക്കി ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

ഇതിന് പകരമായി ബാക്കി അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിദിനം 40 മിനിറ്റ് അധികം ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നും ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണിമുടക്ക് ബാധകമായ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Bank HolidayBank ClosedBank Closed January 27

