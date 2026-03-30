Rahul Arunoday Banerjee Death: ബംഗാളി നടൻ രാഹുൽ അരുണോദയ് അന്തരിച്ചു

പ്രശസ്ത ബംഗാളി നടൻ രാഹുൽ അരുണോദയ് ബാനർജി അന്തരിച്ചു. 43 വയസായിരുന്നു. ഒഡീഷയിലെ ബീച്ചിൽ കടലിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് മാർച്ച് 29 നായിരുന്നു.
താരത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം ബംഗാളി സിനിമാ ലോകത്തെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായത് 2008 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ചിരോദിനി തുമി ജെ അമർ' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. പിന്നീട് 'തുമി ആസ്ബേ ബോലേ', 'ടേക്ക് വൺ', 'സുൾഫിക്കർ', 'ബ്യോംകേഷ് ഗോത്രോ' തുടങ്ങി നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംവിധായകൻ ശ്രീജിത്ത് മുഖർജിക്കൊപ്പം 'ജാതീശ്വർ', 'ബ്യോംകേഷ് ദുർഗോ രഹസ്യ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചു.
രാഹുലിന്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് ബംഗാളിലെ നിരവധി പ്രശസ്ത താരങ്ങൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നദി പ്രിയങ്ക സർക്കാർ ആൺ രാഹുലിന്റെ ഭാര്യ. ഒരു മകനുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.