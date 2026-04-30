Bengaluru Heavy Rain: ബെംഗളൂരുവിൽ കനത്ത മഴയിൽ ആശുപത്രിയുടെ മതിൽ തകർന്ന് 7 മരണം; മരിച്ചവരിൽ രണ്ട് മലയാളികളും

ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിൽ ഇന്നലെ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ ആശുപത്രിയുടെ ചുറ്റുമതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ് അപകടം. രണ്ട് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 7 പേർക്കാണ് അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. എറണാകുളം സ്വദേശികളായ ലത, സ്മിത എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മൂന്ന് മലയാളികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. 52 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ബെംഗളൂരുവിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ബെംഗളൂരുവിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്തത്. കനത്ത മഴയിൽ ശിവാജി നഗറിലെ ബൗറിംഗ് ആശുപത്രിയുടെ എട്ടടി ഉയരമുള്ള ചുറ്റുമതിൽ തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. മരിച്ചവരിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ബസ് സ്റ്റാൻഡിനും മാർക്കറ്റിനും സമീപമുള്ള ഉാഗമാണിത്. ഇവിടെ താൽക്കാലിക ഷെഡുകളുണ്ടായിരുന്നു. മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷതേടി ഈ ഷെഡുകൾക്ക് താഴെ നിന്ന വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുൾപ്പെടെയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
