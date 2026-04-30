English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • India
Bengaluru Heavy Rain: ബെംഗളൂരുവിൽ കനത്ത മഴയിൽ ആശുപത്രിയുടെ മതിൽ തകർന്ന് 7 മരണം; മരിച്ചവരിൽ രണ്ട് മലയാളികളും

52 പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബശ്രീ അം​ഗങ്ങളിലെ രണ്ട് പേർക്കാണ് അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 30, 2026, 06:42 AM IST
  • എറണാകുളം സ്വദേശികളായ ലത, സ്മിത എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
  • മൂന്ന് മലയാളികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

Trending Photos

6
ബെംഗളൂരു: ബെം​ഗളൂരുവിൽ ഇന്നലെ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ ആശുപത്രിയുടെ ചുറ്റുമതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ് അപകടം. രണ്ട് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 7 പേർക്കാണ് അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. എറണാകുളം സ്വദേശികളായ ലത, സ്മിത എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മൂന്ന് മലയാളികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. 

Add Zee News as a Preferred Source

കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. 52 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ബെം​ഗളൂരുവിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ബെം​ഗളൂരുവിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്തത്. കനത്ത മഴയിൽ ശിവാജി നഗറിലെ ബൗറിംഗ് ആശുപത്രിയുടെ എട്ടടി ഉയരമുള്ള ചുറ്റുമതിൽ തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. മരിച്ചവരിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 

ബസ് സ്റ്റാൻഡിനും മാർക്കറ്റിനും സമീപമുള്ള ഉാ​ഗമാണിത്. ഇവിടെ താൽക്കാലിക ഷെഡുകളുണ്ടായിരുന്നു. മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷതേടി ഈ ഷെഡുകൾക്ക് താഴെ നിന്ന വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുൾപ്പെടെയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.  

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Trending News