/Bengaluru Crime News: ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച ശേഷം വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; പ്രതി കസ്റ്റഡിയിൽ, സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ

ബെംഗളൂരു: കുടുംബതർക്കത്തെ തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച ശേഷം വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. കൊൽക്കത്ത സ്വദേശിനിയായ മധുമിതയ്ക്കാ (26) ണ് ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് വെങ്കിടേഷിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
മധുമിത നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 2024ൽ മധുരയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. എന്നാൽ കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞാണ് താമസിച്ചിരുന്നതെന്നും ഈ കാലയളവിൽ ഇവർ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.
ബെംഗളൂരുവിൽ നഴ്സായ മധുമിതയെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ക്ലിനിക്കിന് സമീപത്തു വെച്ചാണ് പ്രതി ആക്രമിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9.15-ഓടെയാണ് സംഭവം. ക്ലിനിക്കിലെ നഴ്സായ മധുമിത പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് വെങ്കിടേഷ് ഇവരെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ കണ്ടതോടെ അവിടെനിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ മധുമിത ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വെങ്കിടേഷ് പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടി. തുടർന്ന് യുവതിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ആസിഡ് ഒഴിച്ച പ്രതി, മുടിക്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ച് വാക്കത്തി ഉപയോഗിച്ച് തുടർച്ചയായി വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
പട്ടാപ്പകൽ ആളുകൾ നോക്കിനിൽക്കെയാണ് മധുമിതയ്ക്ക് നേരെ വെങ്കിടേഷിന്റെ ക്രൂരമായ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ശബ്ദം കേട്ട് നിരവധി പേർ യുവതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഓടിക്കൂടിയെങ്കിലും പ്രതി ഇവർക്ക് നേരെ കത്തിവീശി ഭീഷണി മുഴക്കുകയായിരുന്നു. ചിലർ പ്രതിക്ക് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞെങ്കിലും മധുമിതയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ല.
തുടർന്ന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ട്രാഫിക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് വാക്കത്തി ബലമായി പിടിച്ചെടുത്താണ് പോലീസ് യുവതിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ പോലീസുകാരനും പരിക്കേറ്റു. പ്രതി വെങ്കിടേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലീസ്, സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ദൃക്സാക്ഷികൾ പകർത്തിയ വീഡിയോകളും അന്വേഷണത്തിനായി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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