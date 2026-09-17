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Bengaluru Crime News: ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച ശേഷം വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; പ്രതി കസ്റ്റഡിയിൽ, സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ

ബെംഗളൂരുവിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം നടത്തുകയും വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഭർത്താവ് കസ്റ്റഡിയിൽ.

Written ByKarthika V
Published: Sep 17, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:56 PM IST
Bengaluru Crime News: ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച ശേഷം വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; പ്രതി കസ്റ്റഡിയിൽ, സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Bengaluru Crime News: ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച ശേഷം വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; പ്രതി കസ്റ്റഡിയിൽ, സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ
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