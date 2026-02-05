ബെംഗളൂരു: മെട്രോ ട്രെയിനുകളിൽ യാത്രാനിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാൻ മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് തീരുമാനം. ഫെബ്രുവരി ഒൻപത് മുതലാണ് പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. ശരാശരി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവാണ് മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ കുറഞ്ഞ യാത്രാനിരക്ക് 10 രൂപയിൽ നിന്നും 11 രൂപയായും കൂടിയ നിരക്ക് 90 രൂപയിൽ നിന്നും 95 രൂപയായും ഉയരും. അഞ്ച് ശതമാനം വർധനവ് അനുസരിച്ച് മിനിമം നിരക്ക് 10.50 രൂപയാകുമെങ്കിലും അത് 11 രൂപയായി നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു. 2024-ലെ ഫെയർ ഫിക്സേഷൻ കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലും മെട്രോ നിരക്കുകൾ കൂട്ടിയിരുന്നു. അന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച 100 ശതമാനം വർധനവിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് അത് 70 ശതമാനമായി കുറച്ചത്. നിലവിൽ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മെട്രോ യാത്രാനിരക്ക് ബെംഗളൂരുവിലാണെന്നിരിക്കെ, പുതിയ തീരുമാനവും യാത്രക്കാർക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.
