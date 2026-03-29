Bengaluru News: വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതിന് ശേഷം കഴുത്തറുത്തു; രണ്ട് പേർ മരിച്ചു, രണ്ട് പേർ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

Bengaluru Crime News: ആശ (55), മകൾ വർഷിത (34) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മോഹൻ ഗൗഡ (32), മായങ്ക് (11) എന്നിവരെ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 29, 2026, 06:57 PM IST
  • സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മൂലമാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോ സന്ദേശം ഇവർ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു
  • ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തതോടെയാണ് വിവരം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്

ബെം​ഗളൂരു: കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അമ്മയും മകളും മരണപ്പെട്ടു. രണ്ടുപേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 55കാരിയായ ആശ, മകൾ വർഷിത (34) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

വർഷിതയുടെ സഹോദരൻ മോഹൻ ഗൗഡ (32), മകൻ മായങ്ക് (11) എന്നിവരെ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കഴുത്തറുത്തതിന് ശേഷം മോഹൻ ഗൗഡ സ്വയം ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മൂലമാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോ സന്ദേശം ഇവർ മുൻകൂട്ടി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു.

ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തതോടെയാണ് വിവരം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. സന്ദേശം കണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും മുൻവാതിൽ അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് പിൻവാതിൽ വഴി അകത്തുകടന്നപ്പോഴാണ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ ഇവരെ നാലുപേരെയും കണ്ടത്.

ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു. അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ ഒരു കോടി രൂപ വരെ ഇടപാടുള്ള ചിട്ടി ബിസിനസ്സുകളിൽ മോഹൻ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായും ഇതാകാം സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായതെന്നുമാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി.

