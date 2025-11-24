English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Train Accident: രണ്ട് മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ ബെം​ഗളൂരുവിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു

Train Accident: രണ്ട് മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ ബെം​ഗളൂരുവിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു

Bengaluru Train Accident: ചിക്കബന്നാവര സപ്ത​ഗിരി ​കോളേജിലെ ബി എസ് സി നഴ്സിങ് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥികളാണ് മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 24, 2025, 12:04 AM IST
  • തിരുവല്ല സ്വദേശി ജസ്റ്റിൻ, റാന്നി സ്വദേശിനി ഷെറിൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്
  • പാളം മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം

Train Accident: രണ്ട് മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ ബെം​ഗളൂരുവിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു

ബെം​ഗളൂരു: മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു. തിരുവല്ല സ്വദേശി ജസ്റ്റിൻ, റാന്നി സ്വദേശിനി ഷെറിൻ എന്നിവരാണ് പാളം മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചത്.

ചിക്കബന്നാവര സപ്ത​ഗിരി ​കോളേജിലെ ബി എസ് സി നഴ്സിങ് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥികളാണ് മരിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം.

Trending News