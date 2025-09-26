English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bengaluru Woman Brutally Kicked: യുവാക്കൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് സ്ത്രീയെ ആക്രമിക്കുന്നു, ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ

കടയുടെ പുറത്തിരുന്ന സ്ത്രീയെ റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴിച്ച് മാറിലും വയറിലും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യം

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 26, 2025, 04:20 PM IST
  • ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച.
  • സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ചതിന് രണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
  • കൂടാതെ മോഷണം കേസിൽ സ്ത്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ബംഗളൂരു: പട്ടാപ്പകൽ ഒരു കൂട്ടം പുരുഷൻമാർ ചേർന്ന് സ്ത്രീയെ ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. ബംഗളൂരുവിലെ തിരക്കേറിയ മാർക്കറ്റ് അവന്യൂ റോഡിലാണ് സംഭവം. സാരി മോഷ്ടിച്ചു എന്ന കാരണത്താലാണ് യുവാക്കൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ചത്. 
കടയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ ഒരുകൂട്ടം പുരുഷന്മാർ ചേർന്ന് വലിച്ചിഴിച്ചു ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യം വഴിയാത്രക്കാരൻ എക്സിൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തു. ഈ പ്രവർത്തിയെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച.

 സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ചതിന് രണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മോഷണം കേസിൽ സ്ത്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

viral videoBengaluruTheft

