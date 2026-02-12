Bharat Bandh: ദേശീയ പണിമുടക്ക് തുടങ്ങി; സർക്കാർ ഡയസ്നോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പത്ത് കേന്ദ്ര ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച 24 മണിക്കൂർ സംയുക്ത പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു. ബുധനാഴ്ച അർധരാത്രി മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രി വരെയാണ് സമരം. കേരളത്തിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ അനുകൂല സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ജനജീവിതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെടാനാണ് സാധ്യത.
സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ രാജ്ഘട്ടിൽ നിന്ന് മാർച്ചും ഉച്ചയ്ക്ക് ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമവും സംഘടിപ്പിക്കും.
സിഐടിയുവും ഐഎൻടിയുസിയും സമരരംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും വെവ്വേറെയായാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇടത് സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് സമരം വേണ്ടെന്ന കെപിസിസി തീരുമാനത്തെത്തുടർന്നാണ് ഐഎൻടിയുസി ഒറ്റയ്ക്ക് പണിമുടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആക്ഷൻ കൗൺസിലും കെപിഎസ്ടിഎയും വിട്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ സമരത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട്. ഗതാഗത മേഖലയെ പണിമുടക്ക് സാരമായി ബാധിച്ചേക്കും. ഓട്ടോ, ടാക്സി, ബസ്, ലോറി തൊഴിലാളികൾക്ക് പുറമെ റെയിൽവേ, വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരും സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ്, ഐടി, ടെലികോം, വൈദ്യുതി, തുറമുഖം, ഓൺലൈൻ വ്യാപാരം, തൊഴിലുറപ്പ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാരും പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരക്കും.
അതേസമയം പാൽ, പത്രം, ആശുപത്രി, മരുന്ന് ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യ സർവീസുകളെ സമരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ ലേബർ കോഡുകൾ പിൻവലിക്കുക, ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ നൂറ് ശതമാനം വിദേശ നിക്ഷേപം ഒഴിവാക്കുക, തൊഴിൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുക, ശ്രം ശക്തി നിതി ബിൽ പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ. കേരളത്തിലെ നെൽകർഷകർക്കുള്ള അധിക ബോണസ് നിർത്തലാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെയും പ്രതിഷേധമുയരുന്നുണ്ട്.
പണിമുടക്കിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന പിഎസ്സി ഓൺലൈൻ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു. ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ ഈ മാസം 21-നായിരിക്കും നടക്കുക. അതേസമയം, സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ സർക്കാർ ഡയസ് നോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണിമുടക്കുന്ന ദിവസം ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്ത ജീവനക്കാർക്ക് അന്നത്തെ ശമ്പളം ലഭിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
