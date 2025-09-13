Rare Earth Minerals: അപൂർവ ധാതുക്കളിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യ,ചൈനയ്ക്ക് തിരിച്ചടി!

വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വാഹനനിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിൽ അപൂർവ ധാതുക്കൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അവയുടെ ഉത്പാദനം വളരെ കുറവാണ്. അതേസമയം അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ ആഗോള ഉത്പാദനത്തിലും വിതരണത്തിലും ചൈനയാണ് ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത്. ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനായി പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ഘന വ്യവസായ മന്ത്രി എച്ച്ഡി കുമാരസ്വാമി അറിയിച്ചു.
ആഗോള മൂല്യ ശൃംഖലകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിൾ ഒരു പദ്ധതിയിൽ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ചെലവ് വിടവുകൾ നികത്താനും, ഉപകരണങ്ങളുടെ തീരുവയ്ക്ക് ഇളവ് നൽകാനും, ആഗോള നിയന്ത്രണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിതരണത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കും എന്ന് കുമാരസ്വാമി എസിഎംഎയുടെ വാർഷിക സെഷനിൽ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിൽ അപൂർവ ഭൗമ ധാതുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനുള്ള 1345 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്കായി, അന്തർ മന്ത്രാലയ ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണെന്ന് ജൂലൈയിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. ആണവോർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ റെയർ എർത്ത് മാഗ്നറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യയിലെ അപൂർവ ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഏക ശേഖരമാണ്. പ്രധാന ലോഹങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ ചൈന അടുത്തിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ, സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ വ്യാപകമായ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു.
