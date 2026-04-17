  • Women's Reservation Bill: വനിതാ സംവരണ ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടു; മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമില്ല

Women's Reservation Bill: വനിതാ സംവരണ ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടു; മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമില്ല

Womens Reservation Bill Failed In Lok Sabha: മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ 48 വോട്ടുകളുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 17, 2026, 09:20 PM IST
  • ബിൽ പാസാക്കിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കം തൽക്കാലത്തേക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടു
  • 278 പേർ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 211 പേർ എതിർത്തു

Women's Reservation Bill: വനിതാ സംവരണ ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടു; മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമില്ല

ന്യൂഡൽഹി: വനിതാ സംവരണ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത 489 അംഗങ്ങളിൽ 278 പേർ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 211 പേർ എതിർത്തു. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് ആവശ്യമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ 48 വോട്ടുകളുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്.

വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന്മേലും മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന്മേലും നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടി പറയവേ, ‘ഇന്ത്യ’ സഖ്യത്തിലെ ഓരോ എംപിമാരും വനിതാ സംവരണത്തെ എതിർക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ പരാജയത്തോടെ ബിൽ പാസാക്കിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കം തൽക്കാലത്തേക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

