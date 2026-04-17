Women's Reservation Bill: വനിതാ സംവരണ ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടു; മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമില്ല

ന്യൂഡൽഹി: വനിതാ സംവരണ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത 489 അംഗങ്ങളിൽ 278 പേർ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 211 പേർ എതിർത്തു. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് ആവശ്യമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ 48 വോട്ടുകളുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്.
വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന്മേലും മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന്മേലും നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടി പറയവേ, ‘ഇന്ത്യ’ സഖ്യത്തിലെ ഓരോ എംപിമാരും വനിതാ സംവരണത്തെ എതിർക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ പരാജയത്തോടെ ബിൽ പാസാക്കിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കം തൽക്കാലത്തേക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടു.
