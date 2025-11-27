UIDAI Update: ഇനി തട്ടിപ്പ് നടക്കില്ല! നടപടിയെടുത്ത് യുഐഡിഎഐ; രണ്ട് കോടി ആധാർ നമ്പറുകൾ നീക്കം ചെയ്തു

UIDAI Update: രണ്ട് കോടിയിലധികം ആധാർ നമ്പറുകൾ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി. രാജ്യവ്യാപകമായി ഡാറ്റാബേസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് യുഐഡിഎഐയുടെ നടപടി. മരണപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ആധാർ നമ്പറുകളാണ് നീക്കം ചെയ്തതെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഐടി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ആധാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരവധി തട്ടിപ്പുകൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തടയുന്നതിനും ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആധാർ നമ്പറുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുക എന്നതുമാണ് ഈ നടപടി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മരണപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (RGI), സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ, പൊതുവിതരണ സംവിധാനം, ദേശീയ സാമൂഹിക സഹായ പദ്ധതികള് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ സമാനമായ രീതിയില് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ബാങ്കുകളുമായും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും യുഐഡിഎഐ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.
ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ആധാർ നമ്പറുകള് ഇനി മറ്റാർക്കും നൽകില്ല. ഒരാളുടെ മരണശേഷം ആയാളുടെ ആധാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അവരുടെ ആധാർ നമ്പർ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ട വിവരം അറിയിക്കുന്നതിനായി 'Reporting of death of a family member' എന്ന ഫീച്ചർ അതോറിറ്റി myAadhaar പോർട്ടലിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു.
ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണം ബന്ധുക്കൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
ഒരാളുടെ മരണം പോർട്ടലില് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ബന്ധു തന്റെ വിവരങ്ങള് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. തുടർന്ന് ആധാർ നമ്പർ, മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ മറ്റ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ നൽകണം. നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ യുഐഡിഎഐ പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ശേഷം, ആധാർ നമ്പർ പ്രവർത്തന രഹിതമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടക്കും.
