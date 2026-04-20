Agarwal Conference Scam: അഗർവാൾ സമ്മേളനത്തിൽ വൻ അഴിമതി? പ്രസിഡന്റ് ഗോപാൽ ശരൺ ഗാർഗ് കോടികള്‍ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി

Agarwal Conference Scam: അഗർവാൾ സമ്മേളനത്തിൽ ലഭിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയും സംഭാവനയായി ലഭിച്ച കിലോകണക്കിന് വെള്ളിയും തട്ടിയെടുത്തതായാണ് ആരോപണം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 20, 2026, 11:28 AM IST
അഖില ഭാരതീയ അഗർവാൾ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായ ഗോപാൽ ശരൺ ഗാർഗിനെതിരെ ഉയരുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോപണം. അഗർവാൾ സമ്മേളനത്തിൽ ലഭിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയും സംഭാവനയായി ലഭിച്ച കിലോകണക്കിന് വെള്ളിയും തട്ടിയെടുത്തതായാണ് ആരോപണം. 

ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട്. ഹരിയാന ആസ്ഥാനമായുള്ള സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റിനെതിരെയാണ് ഈ അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. അഗർവാൾ സമ്മേളനത്തിലെ അംഗമായ സത്യനാരായണ മിത്തലാണ് ഗോപാൽ ശരൺ ഗാർഗിനെതിരെ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ഈ ആരോപണങ്ങൾ പിന്തുണച്ച് നിരവധി രേഖകളും സത്യനാരായണ മിത്തല്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഘടനയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും താൽപ്പര്യങ്ങളെക്കാൾ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിനാണ് ഗാർഗ് മുൻഗണന നൽകിയതെന്ന് പറയുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഒഡീഷ, മഹാരാഷ്ട്ര, അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, പഞ്ചാബ്, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള അംഗങ്ങളിൽ ബിസിനസുകാരും അഗർവാൾ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഗാർഗ് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിന്റെ കാലാവധി നീട്ടിയെടുത്തു, ബന്ധുക്കളെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിച്ചു, അനധികൃത യോഗം നടത്തി എന്നും ആരോപണമുണ്ട്. നിയന്ത്രണം നിലനിർത്താൻ സംഘടനയുടെ ഭരണഘടനയിൽ വരം മാറ്റം വരുത്തിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

യാത്രയുടെ പേരിലും അഗ്രോഹയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിനുമായി സംഭാവനകൾ ശേഖരിച്ചതായി കാണിക്കുന്ന രേഖകൾ മിത്തൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷം മുതൽ 11 ലക്ഷം രൂപ വരെ സംഭാവനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ഫണ്ടുകൾ സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടുകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മിത്തൽ പറയുന്നു. പണം കൈപ്പറ്റിയ രസീതുകൾ നൽകിയെന്നും, എന്നാൽ, ഹവാല ചാനലുകൾ വഴി പണം കൈമാറ്റം ചെയ്തതായും മിത്തൽ ആരോപിക്കുന്നു.

അസമിൽ നിന്ന് മാത്രം 75 ലക്ഷം രൂപ ഹവാല വഴി അയച്ചിരുന്നുവെന്നും ക്ഷേത്ര വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിർമ്മാണത്തിനുമായി പലരും 3 മുതൽ 5 കിലോഗ്രാം വരെ വെള്ളി സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ഏകദേശം 197 കിലോഗ്രാം വെള്ളി ശേഖരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടെന്നും പക്ഷേ അത് ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ കാണുന്നില്ലെന്നും മിത്തൽ പറയുന്നു. ഈ വെള്ളിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം വിറ്റഴിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം ഹവാല ഇടപാടുകളിലൂടെ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തതായി ആരോപണമുണ്ട്.

രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള അഗർവാൾ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ഗാർഗ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നും സംഘടനയുടെ പേരിൽ വൻതോതിൽ പണവും ആഭരണങ്ങളും ശേഖരിച്ചുവെന്നും അവ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നും ആരോപണങ്ങളിൽ പറയുന്നു. 2024-ൽ ഗാർഗിൽ നിന്ന് നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ഉത്തരങ്ങൾ തേടിയിരുന്നുവെന്നും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്നും മിത്തൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ വർഷം ജൂലൈ-ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മിത്തൽ.

