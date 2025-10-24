Hyderabad Bus Fire: ഹൈദരബാദ്-ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയിൽ വോൾവോ ബസിന് തീപിടിച്ച് 20 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കുർണൂർ: ആന്ധ്രയിലെ കുര്ണൂലില് ബസ്സിന് തീപിടിച്ച് 20 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തീപിടിച്ചത് ഹൈദരാബാദില് നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വോള്വോ മള്ട്ടി ആക്സില് സ്ലീപ്പര് ബസിനാണ്.
ഇരുചക്ര വാഹനത്തില് ബസ് ഇടിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്നു മണിയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായത്. തീപിടിച്ചത് കാവേരി ട്രാവല്സിന്റെ ബസിനാണ്.
ബസിൽ മൊത്തം 42 പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വാഹനം മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പൂര്ണമായും കത്തിനശിച്ചു എന്നാണ് വിവരം. അപകടത്തിനിടയിൽ പന്ത്രണ്ട് യാത്രക്കാര് എമര്ജെന്സി വിന്ഡോ വഴി രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും മറ്റുള്ളവര് അകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. അഗ്നിശമനസേന എത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി എന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu tweets, "I am shocked to learn about the devastating bus fire accident near Chinna Tekur village in Kurnool district. My heartfelt condolences go out to the families of those who have lost their loved ones. Government authorities will extend… pic.twitter.com/itJvdTYSWR
— ANI (@ANI) October 24, 2025
കര്ണൂല് ജില്ലയിലെ ചിന്ന ടെക്കൂര് ഗ്രാമത്തിനടുത്ത് ഉണ്ടായ ബസ് തീപിടിത്തത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോള് താൻ ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നുവെന്നും. പരിക്കേറ്റവര്ക്കും ദുരിതബാധിതരായ കുടുംബങ്ങള്ക്കും സര്ക്കാര് സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നല്കുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
