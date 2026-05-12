Indian Railway: റിസർവേഷൻ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം; ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിൽ വൻ മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി റെയിൽവേ

നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നടപ്പാക്കി വന്നിരുന്ന പാസഞ്ചർ റിസർവേഷൻ സംവിധാനം (പിആർഎസ്) മാറ്റുന്നു. യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വേഗതയേറിയതും ലളിതവുമായ സേവനം ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂന്നിയ പുതിയ സംവിധാനം ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കാനാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റോടെ തുടങ്ങാനാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പദ്ധതി. റെയിൽ ഭവനിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പുതിയ റിസർവേഷൻ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
1986 മുതൽ ഇന്നുവരെ: ഒരു ചരിത്രയാത്ര
1986-ലാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പാസഞ്ചർ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം (പിആർഎസ്) അവതരിപ്പിച്ചത്. കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ സംവിധാനത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നിലവിലെ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് പൂർണ്ണമായ ഒരു അഴിച്ചുപണിക്ക് റെയിൽവേ മുതിരുന്നത്. 2002-ൽ ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ന് റെയിൽവേയുടെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗമാണിത്. നിലവിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് രാജ്യത്തെ 88 ശതമാനം ടിക്കറ്റുകളും ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായി 'റെയിൽ വൺ'
യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യത്തിനായി റെയിൽവേ അവതരിപ്പിച്ച 'റെയിൽ വൺ' ആപ്പ് ഇതിനകം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ആപ്പ് യാത്രക്കാർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ഇവയാണ്:
കൺഫർമേഷൻ സാധ്യത: ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൺഫേം ആകാൻ എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ടെന്നത് എഐ വഴി കൃത്യമായി അറിയാം. മുൻപ് 53 ശതമാനമായിരുന്ന ഈ പ്രവചന കൃത്യത നിലവിൽ 94 ശതമാനമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
സമഗ്രമായ സേവനങ്ങൾ: ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്, ക്യാൻസലേഷൻ, റീഫണ്ട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ അൺറിസർവ്ഡ് ടിക്കറ്റുകളും പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റുകളും റെയിൽ വൺ ആപ്പിലൂടെ യാത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കും.
തത്സമയ വിവരങ്ങൾ: വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്, ട്രെയിൻ സമയം, ലൊക്കേഷൻ, പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ, കോച്ചുകളുടെ സ്ഥാനം എന്നിവ ഈ ആപ്പ് വഴി കൃത്യമായി യാത്രക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകും.
റെയിൽ വൺ ആപ്പിന്റെ സ്വീകാര്യത
പ്രതിദിനം ശരാശരി 9.29 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് ഈ ആപ്പ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിൽ 7.2 ലക്ഷം അൺറിസർവ്ഡ്/പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റുകളും 2.09 ലക്ഷം റിസർവ്ഡ് ടിക്കറ്റുകളും ആണ് ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമായ റെയിൽ വൺ ആപ്പിന് ലഭിക്കുന്നത് വലിയ ജനപ്രീതിയാണ്. പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മാത്രം 3.16 കോടിയിലധികം പേർ റെയിൽ വൺ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ റെയിൽവേയ്ക്ക് യാത്രക്കാരുടെ യാത്രാനുഭവം കൂടുതൽ സുതാര്യവും ആയാസരഹിതവുമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.
