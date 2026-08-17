/Bihar Temple Stampede: ബിഹാറിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് അപകടം; ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഭുവനേശ്വർ: ബിഹാറിലെ ലഖിസാരായി ജില്ലയിലുള്ള അശോക്ധാം ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ശ്രാവണ മാസത്തിലെ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട വലിയ ഭക്തജനത്തിരക്കിനിടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ബിഹാർ പോലീസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറെ വിശേഷപ്പെട്ട ശ്രാവൺ മാസത്തിലെ തിങ്കളാഴ്ച പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമായതാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്.
അപകടത്തിന് കാരണം വ്യാജപ്രചാരണവും പെട്ടെന്നുണ്ടായ വൻ തിരക്കുമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ. ക്ഷേത്രത്തിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മറിഞ്ഞുവീണ് ആളുകൾക്ക് ഷോക്കേറ്റെന്ന അഭ്യൂഹം പരന്നതാണ് തിക്കിനും തിരക്കിനും ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ യഥാർത്ഥ കാരണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് എസ്ഡിപിഒ ശിവം കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
സമീപത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പുലർച്ചെ ഒരേസമയം രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ എത്തിയതോടെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരക്ക് അനിയന്ത്രിതമായതെന്ന് ലഖിസാരായി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ശൈലേന്ദ്ര കുമാർ പറഞ്ഞു. ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കനത്ത സമ്മർദ്ദം കാരണം ബാരിക്കേഡിന്റെ ഒരു വശം തകരുകയും ആളുകൾ പരസ്പരം മുകളിലേക്ക് വീഴുകയുമായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയതായും പരിക്കേറ്റവരെ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റിയതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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