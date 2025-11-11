English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Bihar Assembly Election 2025: കനത്ത സുരക്ഷയിൽ ബിഹാറിൽ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു

Bihar Assembly Election 2025: കനത്ത സുരക്ഷയിൽ ബിഹാറിൽ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു

Bihar Assembly Election 2025 Phase 2: ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് (നവംബർ 11) രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു. 1302 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 11, 2025, 08:14 AM IST
  • ബിഹാറിൽ കനത്ത സുരക്ഷയിൽ അവസാന ഘട്ട വോട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു
  • 20 ജില്ലകളിലെ 122 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്
  • വോട്ടിങ്ങിനായി 45339 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് പോളിങ്ങിനായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്

  1. Bihar Assembly Election: ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ ഉത്സവത്തില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി

പട്ന: ബിഹാറിൽ കനത്ത സുരക്ഷയിൽ അവസാന ഘട്ട വോട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു. 20 ജില്ലകളിലെ 122 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. വോട്ടിങ്ങിനായി 45339 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് പോളിങ്ങിനായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ഇന്ന് വിധിയെഴുതുന്നത് 1302 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത്. രാവിലെ കൃത്യം 7 മണിക്ക് തന്നെ വോട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ തന്നെ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിരയാണ്.

