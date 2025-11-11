Bihar Assembly Election 2025: കനത്ത സുരക്ഷയിൽ ബിഹാറിൽ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു

പട്ന: ബിഹാറിൽ കനത്ത സുരക്ഷയിൽ അവസാന ഘട്ട വോട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു. 20 ജില്ലകളിലെ 122 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. വോട്ടിങ്ങിനായി 45339 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് പോളിങ്ങിനായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് വിധിയെഴുതുന്നത് 1302 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത്. രാവിലെ കൃത്യം 7 മണിക്ക് തന്നെ വോട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ തന്നെ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിരയാണ്.
