  • Bihar Assembly Election 2025: ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു, 121 മണ്ഡലങ്ങള്‍ വിധിയെഴുതും

Bihar Assembly Election 2025: ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു, 121 മണ്ഡലങ്ങള്‍ വിധിയെഴുതും

Bihar Assembly Election 2025 Live Updates: 121 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 1,314 പേരാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 6, 2025, 08:07 AM IST
  • ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 18 ജില്ലകളിലായി 3.75 കോടി വോട്ടർമാരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക
  • വോട്ടെടുപ്പിന് സമ​ഗ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം നടത്തിയ തയ്യാറാക്കിയ വോട്ടർപട്ടികയാണ് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്

പട്ന: ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി. 121 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 1,314 പേരാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. ഇവരിൽ 122 പേർ സ്ത്രീകളാണ്. ഭോറയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന പ്രീതി കിന്നാർ ട്രാൻസ്ജെൻഡറാണ്. ജൻ സുരാജ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ മത്സരിക്കുന്നത്.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 18 ജില്ലകളിലായി 3.75 കോടി വോട്ടർമാരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. വോട്ടെടുപ്പിന് സമ​ഗ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം നടത്തിയ തയ്യാറാക്കിയ വോട്ടർപട്ടികയാണ് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്. രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നവംബർ 10ന് നടക്കും. 20 ജില്ലകളിലെ 122 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക.

