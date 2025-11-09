Bihar Assembly Election 2025: ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും

പട്ന: അവസാനഘട്ട ബിഹാർ നിയമസഭാ നൈതഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും. ഇന്ന് നടക്കുന്ന റാലികൾ എൻഡയേയും ഇന്ത്യ സാംഖ്യവും പ്രമുഖ നേതാക്കളെ ഇറക്കും. 122 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വിധി എഴുതുന്നത്.
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടെ അവസാന ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് അവസാനമാകും. അമിത് ഷാ ഇന്നും റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്നലെ പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം ഇനി എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്താമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ബിഹാറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാംഘട്ടം നവംബർ 6 ന് ആയിരുന്നു. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലെ പുരോഗതി, ഭരണത്തുടർച്ച എന്നിവയ്ക്ക് എൻഡിഎ ഊന്നൽ നൽകിയപ്പോൾ മഹാസഖ്യം ഊന്നൽ നൽകിയത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം എന്നിവയിലായിരുന്നു. നവംബർ 14 നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. അന്നറിയാം മഹാസഖ്യത്തിനാണോ എൻഡിഎയ്ക്കാണോ വിജയം എന്നത്.
