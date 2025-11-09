English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Bihar Assembly Election 2025: ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും

Bihar Assembly Election 2025: ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും

വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലെ പുരോഗതി, ഭരണത്തുടർച്ച എന്നിവയ്ക്ക് എൻഡിഎ ഊന്നൽ നൽകിയപ്പോൾ മഹാസഖ്യം ഊന്നൽ നൽകിയത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം എന്നിവയിലായിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 9, 2025, 08:54 AM IST
  • അവസാനഘട്ട ബിഹാർ നിയമസഭാ നൈതഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും
  • ഇന്ന് നടക്കുന്ന റാലികൾ എൻഡയേയും ഇന്ത്യ സാംഖ്യവും പ്രമുഖ നേതാക്കളെ ഇറക്കും
  • 122 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വിധി എഴുതുന്നത്

Read Also

  1. Bihar Assembly Election 2025: ബിഹാറിൽ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി; 60 ശതമാനം പോളിങ്

Trending Photos

Dwi Dwadash Rajayoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ദ്വി ദ്വാദശ യോഗം; നവംബർ 10 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
8
Mangal Venus Transit
Dwi Dwadash Rajayoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ദ്വി ദ്വാദശ യോഗം; നവംബർ 10 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
Samsaptak Yog 2025: ശുക്ര-ചന്ദ്രന്റെ പവർഫുൾ സമസപ്തക യോഗം ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപാര സമ്പത്ത്!
8
Samasaptak Yoga
Samsaptak Yog 2025: ശുക്ര-ചന്ദ്രന്റെ പവർഫുൾ സമസപ്തക യോഗം ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപാര സമ്പത്ത്!
Gold Rate in Kerala Today 07 Nov 2025: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ചാഞ്ചാട്ടം; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Gold price today
Gold Rate in Kerala Today 07 Nov 2025: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ചാഞ്ചാട്ടം; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Bihar Assembly Election 2025: ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും

പട്ന: അവസാനഘട്ട ബിഹാർ  നിയമസഭാ നൈതഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും.  ഇന്ന് നടക്കുന്ന റാലികൾ എൻഡയേയും ഇന്ത്യ സാംഖ്യവും പ്രമുഖ നേതാക്കളെ ഇറക്കും. 122 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വിധി എഴുതുന്നത്.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ബിഹാറിൽ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി; 60 ശതമാനം പോളിങ്

ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടെ അവസാന ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് അവസാനമാകും.  അമിത് ഷാ ഇന്നും റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്നലെ പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം ഇനി എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്താമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. 

Also Read: ശുക്ര-ചൊവ്വ ദ്വി ദ്വാദശ യോഗം; നവംബർ 10 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!

രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ബിഹാറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.  അതിൽ ഒന്നാംഘട്ടം നവംബർ 6 ന് ആയിരുന്നു.   വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലെ പുരോഗതി, ഭരണത്തുടർച്ച എന്നിവയ്ക്ക് എൻഡിഎ ഊന്നൽ നൽകിയപ്പോൾ മഹാസഖ്യം ഊന്നൽ നൽകിയത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം എന്നിവയിലായിരുന്നു.  നവംബർ 14 നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.  അന്നറിയാം മഹാസഖ്യത്തിനാണോ എൻഡിഎയ്ക്കാണോ വിജയം എന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Bihar ElectionBihar Elections 2025Bihar Assembly Elections 2025Bihar Election NewsBihar Election 2025 Phase 2 Campaigning

Trending News