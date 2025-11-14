English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Maithili Thakur: ആർജെഡിയുടെ തട്ടകം പിടിച്ചെടുത്ത് മൈഥിലി താക്കൂർ, ബിഹാറിലെ പ്രായംകുറഞ്ഞ എംഎൽഎ; അലിന​ഗർ സീതാന​ഗറാകുമോ?

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ വേളയിലെ വിവാദ പരാമർശത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് മൈഥിലി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 14, 2025, 05:01 PM IST
  • മുസ്‌ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള അലിനഗറില്‍ ആദ്യമായാണ് ഒരു ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കുന്നത്.
  • 2008 മുതല്‍ മഹാഗഡ്ബന്ധന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായിരുന്ന അലിനഗറാണ് മൈഥിലി പിടിച്ചെടുത്തത്.

പാട്‌ന: ബിഹാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏകപക്ഷീയമായ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻഡിഎ. 200 മുകളിൽ സീറ്റുകളിൽ എൻഡിഎ വിജയിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. എൻഡിഎയുടെ വിജയത്തിനിടെ ഏറെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ബിഹാറിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എംഎൽഎയുടെ വിജയവും. ​ഗായിക കൂടിയായ മൈഥിലി താക്കൂർ ആണ് ബിഹാറിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എംഎൽഎയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

25 വയസുകാരിയായ മൈഥിലി 8000ൽ അധികം വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് നേടിയാണ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 25നാണ് മൈഥിലിക്ക് 25 വയസ് തികഞ്ഞത്. മുസ്‌ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള അലിനഗറില്‍ ആദ്യമായാണ് ഒരു ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കുന്നത്. 2008 മുതല്‍ മഹാഗഡ്ബന്ധന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായിരുന്ന അലിനഗറാണ് മൈഥിലി പിടിച്ചെടുത്തത്. ദര്‍ഭംഗ മേഖല ഒഴിച്ച് നിര്‍ത്തിയാല്‍ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗവും യാദവ വിഭാഗവും പിന്നാക്ക വിഭാഗവും മുസ്‌ലിം വിഭാഗവും ഒരുപോലെ തിങ്ങിപ്പാര്‍ക്കുന്ന ഒരിടമാണ് അലിന​ഗർ.

Also Read: V Muraleedharan: നടപ്പിലാക്കിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയ വിധി; ബിഹാറിലെ ജയം കേരളത്തിലും ഊർജം നൽകുമെന്ന് വി മുരളീധരൻ

പ്രചരണ ഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു മൈഥിലി. ഏറെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിയ സ്ഥാനാർത്ഥി കൂടിയാണിവർ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താന്‍ വിജയിക്കുകയാണെങ്കില്‍ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്  അലിനഗര്‍ എന്ന് മാറ്റി സീതാനഗർ എന്നാക്കുമെന്ന വിവാദ പരാമര്‍ശമാണ് മൈഥിലിക്ക് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തത്. പേര് മാറ്റുമെന്ന വാ​ഗ്ദാനം നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും മൈഥിലി പ്രതികരിക്കുന്നത്.

പേര് മാറ്റൽ വാ​ഗ്ദാനത്തിനൊപ്പം വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, സ്‌കൂളുകളില്‍ പാഠ്യേതര പദ്ധതിയായി മിതില പെയിന്റിംഗ് സ്‌കൂളില്‍ പഠിപ്പിക്കും, പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കും, തൊഴില്‍രഹിതരായ യുവാക്കള്‍ക്ക് ജോലി തുടങ്ങിയവയും പ്രചരണ സമയത്ത് മൈഥിലി മുന്നോട്ട് വച്ച വാ​ഗ്ദാനങ്ങളാണ്. തന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവന്‍ രംഗത്തിറക്കിയായിരുന്നു മൈഥിലിയുടെ പ്രചരണ രീതി. ഇതും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്ലാസിക്കല്‍ നൃത്തം, ഭക്തി ഗീതം എന്നിവയറിയാവുന്നതും മൈഥിലിക്ക് ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

