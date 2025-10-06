Bihar Assembly Election 2025: ബിഹാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, വോട്ടെണ്ണല്‍ നവംബർ 14ന്

ബിഹാറില് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തീയതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നവംബർ 6,11 തീയതികളിലായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. വോട്ടെണ്ണല് നവംബർ 14നാണെന്നും കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാമെന്നും കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കി. ബിഹാറില് ആകെ 7.43 കോടി വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. അതില് 3.92 കോടി പുരുഷന്മാരും 3.50 കോടി സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നത്.
90,712 പോളിംഗ് സ്റേഷനുകള് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ടാവുമെന്നും കനത്ത സുരക്ഷയിലായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും കൂടുതൽ കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിക്കും എന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കി. ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇക്കുറി കൂടുതൽ ലളിതമാക്കുമെന്നും പരാതികളില്ലാതെ നടത്തും എന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാര് പറഞ്ഞു.
