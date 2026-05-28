/Bihar boat tragedy: ഗംഗാ നദിയിൽ ബോട്ട് മുങ്ങി അപകടം: മൂന്നു പേർ മരിച്ചു, 4 പേരെ കാണാനില്ല

Patna Boat Tragedy: പട്നയിലെ ഉമാനാഥ് ഘട്ടിൽ ഗംഗയിൽ 15 ഗ്രാമീണരുമായി പോയ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു, നാല് പേരെ കാണാതായി. ഏഴ് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.
പാറ്റ്ന: ഗംഗാ നദിയിൽ ബോട്ട് മുങ്ങിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണം 3 കവിഞ്ഞു. പാറ്റ്ന ജില്ലയിലെ ഉമാനാഥ് ഗംഗാ ഘട്ടിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.
അപകടത്തിൽ നിരവധിപേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മരണസംഖ്യ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റിനെ തുടർന്നാണ് ബോട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നാണ് വിവരം. ബോട്ടിൽ ഏകദേശം 15 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. സമീപവാസികളാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ ചിലരെ ഇവർ ബോട്ടിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തട്ടിൽ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ പുലർച്ചെ നദിക്ക് അക്കരെയുള്ള വയലുകളിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികൾ വിളവെടുക്കാൻ ദിയാര മേഖലയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു എന്നാണ്.
യാത്രയ്ക്കിടെ ശക്തമായ കാറ്റിൽ ബോട്ടിന്റെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് നദിയുടെ നടുവിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചുരത്തിനടുത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രാദേശിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ബോട്ട് ജീവനക്കാരും ഉടൻ തന്നെ നദിയിലേക്ക് ചാടി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. മൂന്ന് പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു, അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. മറ്റ് നാല് യാത്രക്കാരെ കാണാതായതിനെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന സംഘങ്ങളും പ്രാദേശിക മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരും ചേർന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തി.
അപകടവാർത്ത പരന്നതോടെ ആശങ്കാകുലരായ നൂറുകണക്കിന് താമസക്കാരും ബന്ധുക്കളും നദീതീരത്ത് തടിച്ചുകൂടി. മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ പോലീസും ഭരണസംവിധാനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. അതേസമയം രക്ഷപ്പെട്ടവർക്ക് വൈദ്യസഹായവും പ്രഥമശുശ്രൂഷയും നൽകി.
