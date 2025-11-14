English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bihar Election Left Parties Leading: ബിഹാർ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഇടത് പാർട്ടികൾ എട്ട് സീറ്റിൽ മുന്നിൽ

Bihar Election 2025 Results: എൻഡിഎ കേവല ഭൂരിപക്ഷം കടന്ന് ലീഡ് നില ഉയ‍ർത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 14, 2025, 10:21 AM IST
  • എൻഡിഎയ്ക്ക് ലീഡ് നിലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്
  • എൻഡിഎ ലീഡ് നിലയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം കടന്നു

പട്ന: ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ പുരോ​ഗമിക്കുമ്പോൾ ഇടത് പാർട്ടികൾ എട്ട് സീറ്റുകളിൽ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. സിപിഐഎംഎൽ- 5, സിപിഐഎം- 2, സിപിഐ- 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ലീഡ് നില. ചിരാ​ഗ് പാസ്വാന്റെ എൽജെപി (രാംവിലാസ്) അഞ്ച് സീറ്റുകളിലാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.

ALSO READ: Bihar Election Result 2025 LIVE: ബിഹാറിൽ ആര് വാഴും ആര് വീഴും? എൻഡിഎ വൻ വിജയത്തിലേക്ക്, വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നു

സിപിഐഎംഎൽ സ്ഥാനാർഥി റാംബാലി സിങ് യാദവ് ഘോസിയിൽ മുന്നിലാണ്. സിപിഐയുടെ സൂര്യകാന്ത് പാസ്വാൻ ബഖ്രിയിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, എൻഡിഎ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എൻഡിഎ കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലീഡ് കടന്നു. എൻഡിഎ 167 സീറ്റുകളിലും ഇന്ത്യാസഖ്യം 72 സീറ്റുകളിലുമാണ് നിലവിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്.

ആകെ 243 സീറ്റുകളാണ് ബിഹാറിൽ ഉള്ളത്. എൻഡിഎയും ഇന്ത്യാസഖ്യവും ഒരുഘട്ടത്തിൽ നൂറുകടന്ന് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മുന്നേറിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇന്ത്യാസഖ്യം പുന്നോട്ടുപോകുകയും എൻഡിഎ കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ ലീഡ് നേടുകയുമായിരുന്നു.

