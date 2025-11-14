Bihar Election Celebration Victory: ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങൾ പാടില്ല; നിരോധനജ്ഞ

പട്ന: ബിഹാറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ആഹ്ലാദപ്രകടനം പാടില്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. ഈ മാസം 16 വരെ പട്ന നഗരത്തിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരും. റോഡുകൾ കയ്യേറിയുള്ള എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഇന്ന് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.
Section 144 In Bihar: ബിഹാറിൽ എൻഡിഎ ഭരണം തുടരുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ്പോൾ ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
