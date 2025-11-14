English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Bihar Election Celebration Victory: ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങൾ പാടില്ല; നിരോധനജ്ഞ

Bihar Election Celebration Victory: ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങൾ പാടില്ല; നിരോധനജ്ഞ

Section 144 In Bihar: ബിഹാറിൽ എൻഡിഎ ഭരണം തുടരുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ്പോൾ ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 14, 2025, 08:37 AM IST
  • ആർജെഡി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയാകുമെന്ന് പ്രവചനങ്ങളുണ്ട്
  • എന്നാൽ ഒരു സർവേയും മഹാസഖ്യത്തിന് ഭരണം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല

Read Also

  1. Bihar Assembly Election: ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്‍റെ മകനെതിരെ "ഐശ്വര്യ റായ്" മല്‍സരിക്കും..!!

Trending Photos

Love Horoscope: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
Nov 13 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകും... ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Nov 13 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകും... ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
Nov 14 Love Horoscope: സ്നേഹത്തിനും സമയത്തിനും വേണ്ടി ഒരിക്കലും യാചിക്കരുത്, ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി അറിയാം
12
Love Horoscope
Nov 14 Love Horoscope: സ്നേഹത്തിനും സമയത്തിനും വേണ്ടി ഒരിക്കലും യാചിക്കരുത്, ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി അറിയാം
Rahu Gochar 2025: രാഹു ചതയത്തിലേക്ക്; നവംബർ 23ഓടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം
7
Rahu Gochar 2025
Rahu Gochar 2025: രാഹു ചതയത്തിലേക്ക്; നവംബർ 23ഓടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം
Bihar Election Celebration Victory: ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങൾ പാടില്ല; നിരോധനജ്ഞ

പട്ന: ബിഹാറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ആഹ്ലാദപ്രകടനം പാടില്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം. ഈ മാസം 16 വരെ പട്ന ന​ഗരത്തിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരും. റോഡുകൾ കയ്യേറിയുള്ള എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഇന്ന് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Bihar Assembly ElectionBihar Assembly Election Result 2025

Trending News