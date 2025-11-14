English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Bihar Election Tejashwi Yadav Response: 'ബിഹാറിൽ മഹാസഖ്യം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്'; ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തേജസ്വി യാദവ്

Bihar Election Tejashwi Yadav Response: 'ബിഹാറിൽ മഹാസഖ്യം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്'; ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തേജസ്വി യാദവ്

Bihar Election Responses: ബിഹാറിൽ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നുവെന്നും മഹാസഖ്യം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നും തേജസ്വി യാദവ് പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 14, 2025, 09:10 AM IST
  • ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ ആണ് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്
  • നിലവിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്

Read Also

  1. Bihar Assembly Election: തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ണായക നിലപാടുമായി സു​പ്രീം​കോ​ടതി

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 12 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala Lottery Result Today 12 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 13 November 2025: കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ഇന്ന് ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 13 November 2025: കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ഇന്ന് ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
Nov 13 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകും... ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Nov 13 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകും... ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
Bihar Election Tejashwi Yadav Response: 'ബിഹാറിൽ മഹാസഖ്യം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്'; ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തേജസ്വി യാദവ്

പട്ന: ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് തേജസ്വി യാദവ്. മഹാസഖ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാണ് തേജസ്വി യാദവ്. മഹാസഖ്യത്തിന് അനുകൂലമായാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ തുടരുന്നത്. ബിഹാറിൽ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നുവെന്നും മഹാസഖ്യം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നും തേജസ്വി യാദവ് പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ ആണ് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. നിലവിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യാ സഖ്യവും എൻഡിഎയും തങ്ങൾ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. 38 ജില്ലകളിലായി 46 വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻഡിഎയ്ക്ക് തുടർ ഭരണം ലഭിക്കുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ്പോൾ ഫലങ്ങൾ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Bihar ElectionTejashwi YadavBihar Election result

Trending News