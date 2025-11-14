Bihar Election Tejashwi Yadav Response: 'ബിഹാറിൽ മഹാസഖ്യം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്'; ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തേജസ്വി യാദവ്

പട്ന: ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് തേജസ്വി യാദവ്. മഹാസഖ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാണ് തേജസ്വി യാദവ്. മഹാസഖ്യത്തിന് അനുകൂലമായാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ തുടരുന്നത്. ബിഹാറിൽ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നുവെന്നും മഹാസഖ്യം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നും തേജസ്വി യാദവ് പറഞ്ഞു.
ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ ആണ് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. നിലവിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യാ സഖ്യവും എൻഡിഎയും തങ്ങൾ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. 38 ജില്ലകളിലായി 46 വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻഡിഎയ്ക്ക് തുടർ ഭരണം ലഭിക്കുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ്പോൾ ഫലങ്ങൾ.
