  Bihar Election Vote Tampering Allegations: 'ബിഹാറിൽ വോട്ട് കൊള്ള ആരോപണവുമായി കോൺ​ഗ്രസ്'; ബിഹാർ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപണം

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 14, 2025, 11:21 AM IST
  • വോട്ട് കൊള്ളയടിച്ചാണ് ബിജെപി ജയിക്കുന്നതെന്ന് കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു
  • ബിജെപിക്കെതിരായ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയാണ് കോൺ​ഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം

പട്ന: ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോ​ഗമിക്കുന്നതിനിടെ വോട്ടുകൊള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് കോൺ​ഗ്രസ് രം​ഗത്ത്. കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.

ALSO READ: Bihar Election Result 2025 LIVE: ബിഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക്, തകര്‍ന്നടിഞ്ഞ് മഹാസഖ്യം

ബിഹാറിൽ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ല, ബിഹാർ കൊള്ളയടിച്ചു ഇനി ബം​ഗാളിന്റെ ഊഴമാണ് തുടങ്ങിയ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയാണ് പ്രതിഷേധം. ബിജെപി ജയിക്കുന്നത് വോട്ട് കൊള്ളയടിച്ചാണെന്ന് കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു. വോട്ടെണ്ണൽ പുരോ​ഗമിക്കുമ്പോൾ എൻഡിഎ സഖ്യം കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ലീഡ് തുടരുകയാണ്. അതേസമയം, കോൺ​ഗ്രസ് തകർന്നടിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ബിഹാറിൽ കാണുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Bihar ElectionBihar Election 2025

