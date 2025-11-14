പട്ന: ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ വോട്ടുകൊള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.
ALSO READ: Bihar Election Result 2025 LIVE: ബിഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക്, തകര്ന്നടിഞ്ഞ് മഹാസഖ്യം
ബിഹാറിൽ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ല, ബിഹാർ കൊള്ളയടിച്ചു ഇനി ബംഗാളിന്റെ ഊഴമാണ് തുടങ്ങിയ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയാണ് പ്രതിഷേധം. ബിജെപി ജയിക്കുന്നത് വോട്ട് കൊള്ളയടിച്ചാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു. വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ എൻഡിഎ സഖ്യം കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ലീഡ് തുടരുകയാണ്. അതേസമയം, കോൺഗ്രസ് തകർന്നടിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ബിഹാറിൽ കാണുന്നത്.
