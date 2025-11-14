English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  India
  • Bihar Election Results 2025: കേവല ഭൂരിപക്ഷം കടന്ന് എൻഡിഎ, തകർന്നടിഞ്ഞ് കോൺ​ഗ്രസ്; ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് ആഘോഷത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ

Bihar Election Results 2025: കേവല ഭൂരിപക്ഷം കടന്ന് എൻഡിഎ, തകർന്നടിഞ്ഞ് കോൺ​ഗ്രസ്; ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് ആഘോഷത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ

NDA Crosses Absolute Majority: ബിജെപി ക്യാംപ് വിജയം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 14, 2025, 09:58 AM IST
  • വിജയിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബിജെപി
  • ഇടതു പാർട്ടികൾ 10 സീറ്റിൽ ലീഡ് നേടുന്നു

Bihar Election Results 2025: കേവല ഭൂരിപക്ഷം കടന്ന് എൻഡിഎ, തകർന്നടിഞ്ഞ് കോൺ​ഗ്രസ്; ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് ആഘോഷത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ

ബിഹാർ: ബിഹാറിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം മറികടന്ന് എൻഡിഎ ലീഡ് തുടരുന്നു്. ബിജെപി ബിഹാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായേക്കുമെന്നും സൂചനകൾ വരുന്നു. മഹാസഖ്യം ആർ‍ജെഡിയുടെ കരുത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കോൺ​ഗ്രസ് വൻ തകർച്ചയാണ് നേരിടുന്നത്. ഇടതുപാർട്ടികൾ 10 സീറ്റുകളിൽ ലീഡ് നേടുന്നു.

വിജയം ഉറപ്പിച്ചതോടെ ആഘോഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ബിജെപി ക്യാംപ്. എൻഡിഎ വിജയിച്ചാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. വിജയം ഉറപ്പിച്ച ബിജെപി ക്യാംപ് ആഘോഷത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ജെഎസ്പി ഒരിടത്തും ലീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

