ബിഹാർ: ബിഹാറിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം മറികടന്ന് എൻഡിഎ ലീഡ് തുടരുന്നു്. ബിജെപി ബിഹാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായേക്കുമെന്നും സൂചനകൾ വരുന്നു. മഹാസഖ്യം ആർജെഡിയുടെ കരുത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കോൺഗ്രസ് വൻ തകർച്ചയാണ് നേരിടുന്നത്. ഇടതുപാർട്ടികൾ 10 സീറ്റുകളിൽ ലീഡ് നേടുന്നു.
#BiharElection2025 | NDA leading on 111 seats (BJP 48, JD(U) 47, LJP(RV) 13, HAMS 3) and Mahagathbandhan leading on 31 seats (RJD 23, Congress 7, VIP 1) as per the early trends of Election Commission. Others and Independent leading on 5 seats.
Counting of votes continues. pic.twitter.com/hPcXQITWeh
— ANI (@ANI) November 14, 2025
വിജയം ഉറപ്പിച്ചതോടെ ആഘോഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ബിജെപി ക്യാംപ്. എൻഡിഎ വിജയിച്ചാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. വിജയം ഉറപ്പിച്ച ബിജെപി ക്യാംപ് ആഘോഷത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ജെഎസ്പി ഒരിടത്തും ലീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല.
