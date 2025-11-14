English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
RJD Alleged EVM Tampering: 'സിസിടിവി ക്യാമറകൾ ഓഫാക്കി, രാത്രിയിൽ വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾ കടത്തി'; ബിഹാറിൽ വോട്ട് മോഷണ ആരോപണമുന്നയിച്ച് ആർജെഡി

Bihar Election Vote Counting: രാത്രിയിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇവിഎം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് ആർജെ‍ഡി ആരോപിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 14, 2025, 09:34 AM IST
  • ആർജെഡി പ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചു
  • ട്രക്കിൽ ഇവിഎമ്മുകൾ ഇല്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിശദീകരണം

RJD Alleged EVM Tampering: 'സിസിടിവി ക്യാമറകൾ ഓഫാക്കി, രാത്രിയിൽ വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾ കടത്തി'; ബിഹാറിൽ വോട്ട് മോഷണ ആരോപണമുന്നയിച്ച് ആർജെഡി

ബിഹാർ: ബിഹാറിൽ വോട്ട് മോഷണം ആരോപിച്ച് ആർജെഡി രം​ഗത്ത്. രാത്രി മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ സാസാറാം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇവിഎം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് ആർജെഡി പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നത്.

ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ രോഹ്താസ് വജ്ര​ഗൃഹ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ആർജെ‍ഡി പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രതിഷേധക്കാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിലെ മുഴുവൻ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവിടണമെന്നും ആർജെഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവച്ച ആർജെഡി ഈ സമയം സിസിടിവി ക്യാമറകൾ ഓഫാക്കിയിരുന്നതായും ആരോപിച്ചു.

എന്നാൽ, ട്രക്കിൽ ഇവിഎമ്മുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉദിത് സിങ് വിശദീകരിച്ചത്. സംശയാസ്പദമായ ട്രക്ക് രാത്രി 7.59ന് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായും പോലീസ് പരിശോധിച്ചതായും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ട്രക്കിൽ ഇവിഎമ്മുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റിൽ ബോക്സുകളാണ് വച്ചിരുന്നതെന്നുമാണ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് വിശദീകരിച്ചത്.

