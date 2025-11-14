Bihar Election: ബീഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ആർജെഡി 100 ടൺ ലഡ്ഡു ഓർഡർ ചെയ്തു, ബിജെപി 500 കിലോ ലഡ്ഡുവും, വിജയം ആർക്ക്?

ബീഹാറിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അറിയാനായി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കേ, പാർട്ടികളുടെ വിജയാഘോഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ പട്നയിലെ പുഷ്പ വിപണി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടാതെ ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ തരം പൂക്കൾ വലിയ അളവിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പുഷ്പങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിരവധി മധുരപലഹാരങ്ങളും പ്രവർത്തകൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർജെഡി ഇതുവരെ ഏകദേശം 100 ടൺ ലഡ്ഡുവിന് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബിജെപി ഏകദേശം 500 കിലോഗ്രാം ലഡ്ഡുവിന് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുംആർജെഡി ഇതുവരെ ഏകദേശം 100 ടൺ ലഡ്ഡുവിന് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബിജെപി ഏകദേശം 500 കിലോഗ്രാം ലഡ്ഡുവിന് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോടർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കോൺഗ്രസ്, ജെഡിയു പ്രവർത്തകർ ഓഫീസുകളിലും വീടുകളിലും മധുരപലഹാരങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നുണ്ട്.
