  • Malayalam News
  • India
  • Bihar Exit Poll Results 2025: ബിഹാറിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് ഭരണത്തുടർച്ച, എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം; രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ റെക്കോർഡ് പോളിം​ഗ്

Bihar Exit Poll Results 2025: ബിഹാറിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് ഭരണത്തുടർച്ച, എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം; രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ റെക്കോർഡ് പോളിം​ഗ്

എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെല്ലാം എൻഡിഎയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 11, 2025, 08:14 PM IST
  • പീപ്പിൾസ് പൾസിന്റെ സർവ്വേ പ്രകാരം ബിഹാറിൽ എൻഡിഎക്ക് 46.2% വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും 133-159 സീറ്റുകൾ വരെ എൻഡിഎ നേടുമെന്നുമാണ് പ്രവചനം.
  • മഹാസഖ്യത്തിന് 37.9% വോട്ടുകൾ നേടാനാകുമെന്നാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Bihar Exit Poll Results 2025: ബിഹാറിൽ എൻഡിഎയ്ക്ക് ഭരണത്തുടർച്ച, എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം; രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ റെക്കോർഡ് പോളിം​ഗ്

ബിഹാറിൽ രണ്ടാംഘട്ട പോളിംഗ് അവസാനിച്ചു. ആദ്യ ഘട്ടത്തേക്കാൾ റെക്കോർഡ് പോളിങ്ങാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുണ്ടായത്. പോളിം​ഗ് അവസാനിച്ചപ്പോൾ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. എൻഡിഎയ്ക്ക് ഭരണത്തുടർച്ച പ്രവചിക്കുന്നതാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെല്ലാം.

പീപ്പിൾസ് പൾസിന്റെ സർവ്വേ പ്രകാരം ബിഹാറിൽ എൻഡിഎക്ക് 46.2% വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും 133-159 സീറ്റുകൾ വരെ എൻഡിഎ നേടുമെന്നുമാണ് പ്രവചനം. മഹാസഖ്യത്തിന് 37.9% വോട്ടുകൾ നേടാനാകുമെന്നാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 75-101 സീറ്റുകൾ വരെ മഹാസഖ്യം നേടുമെന്നും പീപ്പിൾസ് പൾസിന്റെ സർവേയിൽ പറയുന്നു. സർവ്വേ പ്രകാരം ജൻ സുരാജ് പാർട്ടി 9.7% വോട്ടുകളും 0-5 സീറ്റുകളും നേടും. പീപ്പിൾസ് പൾസിന്റെ സർവ്വേ പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് തേജസ്വി യാദവിനെയാണ് 32% ജനങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെന്നും സർവ്വേയിൽ പറയുന്നു. 

മാട്രിസ് സർവ്വേ അനുസരിച്ച് എൻഡിഎ 147-167 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഇന്ത്യ സഖ്യം 70-90 വരെ സീറ്റുകളും മറ്റുള്ളവർ 2-6 സീറ്റുകളും നേടുമെന്നും സർവ്വേയിൽ പറയുന്നു. ന്യൂസ് 18 മെഗാ പോൾ പ്രകാരം എൻഡിഎ - 60 - 70 വരെ സീറ്റുകളും ഇന്ത്യ സഖ്യം 45 - 55 വരെ സീറ്റുകളും നേടുമെന്നാണ് പ്രവചനം. 

Also Read: Family Pension Rules: കേന്ദ്രം വരുത്തിയ ഈ മാറ്റം അറിഞ്ഞോ? കുടുംബ പെൻഷൻ തുടർന്നും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ഇത് നിർബന്ധം

ചാണക്യ സ്ട്രാറ്റജീസ് സർവ്വേ പ്രകാരം എൻഡിഎ 130 - 138 സീറ്റുകൾ വരെയും മഹാസഖ്യം 100 - 108 സീറ്റുകളും നേടുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ദൈനിക് ഭാസ്കർ നടത്തിയ സർവ്വേയിൽ എൻഡിഎ 145-160 സീറ്റുകളും മഹാസഖ്യം 73-91 സീറ്റുകളും മറ്റുള്ളവ 5-10 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽ ജെഎസ്പിക്ക് സീറ്റുകൾ ഒന്നും നേടാനാകില്ലെന്നും ഈ സർവ്വേയിൽ പറയുന്നു.

ജെവിസി

എൻഡിഎ- 135-150

ഇന്ത്യ സഖ്യം- 88-103

ജെഎസ്പി- 0-1

മറ്റുള്ളവ- 3-6

പി മാർക്ക്യൂ

എൻഡിഎ- 142- 162

മഹാസഖ്യം -80- 98

ജെഎസ്പി- 1-4

മറ്റുള്ളവ - 0-3

അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത കണക്കുകൾ പ്രകാരം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ഏകദേശ പോളിംഗ് 68.67 ശതമാനമാണ്. ആദ്യഘട്ട പോളിംഗിനെ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാംഘട്ട പോളിംഗ് ശതമാനം. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 64.66% ആയിരുന്നു പോളിം​ഗ് ശതമാനം. 

രണ്ടാം ഘട്ടം പോളിംഗ് 20 ജില്ലകളിലെ 122 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നടന്നത്. 45,339 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. മത്സര രം​ഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് 1302 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ്. വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടര്‍മാരുടെ നീണ്ട നിര കാണാമായിരുന്നു. ഉച്ചയോടെ 60.40 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Bihar Exit Polls 2025Bihar Exit Poll Results 2025Bihar Assembly Elections 2025ബിഹാർ എക്സിറ്റ് പോൾബിഹാർ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം 2025

