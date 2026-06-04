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Bihar Hospital Fire Accident: ബീഹാറിലെ മുസാഫർപൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ വൻ അഗ്നിബാധ; നിരവധി രോഗികൾ വെന്തെരിഞ്ഞു!

Bihar Fire Accident: ബീഹാറിലെ മുസാഫർപൂരിലെ ബ്രഹ്മപുരയിലുള്ള പ്രസാദ് ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ വൻ തീപിടുത്തം. തീപിടുത്തം ആശുപത്രിയിലാകെ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. ഐസിയു വാർഡിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 04, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:29 AM IST
Bihar Hospital Fire Accident: ബീഹാറിലെ മുസാഫർപൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ വൻ അഗ്നിബാധ; നിരവധി രോഗികൾ വെന്തെരിഞ്ഞു!
Image Credit: zee news hindi

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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