/Bihar Hospital Fire Accident: ബീഹാറിലെ മുസാഫർപൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ വൻ അഗ്നിബാധ; നിരവധി രോഗികൾ വെന്തെരിഞ്ഞു!

Bihar Hospital Fire Accident: ബീഹാറിലെ മുസാഫർപൂരിലെ ബ്രഹ്മപുരയിലുള്ള പ്രസാദ് ആശുപത്രിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ വൻ തീപിടുത്തമുണ്ടായി. ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയു വാർഡിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Bihar: Several lives were lost following a massive fire that broke out in the ICU of Prasad Hospital in Muzaffarpur. Firefighting teams, arriving promptly at the scene, have successfully brought the blaze under control. Reports received so far indicate three fatalities. Further…— ANI (@ANI) June 4, 2026
തീപിടുത്തത്തിൽ നിരവധി രോഗികൾ മരിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. 20 ലധികം രോഗികൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അധികൃതരുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചു 10 ലധികം രോഗികൾ മരിച്ചതായിട്ടാണ് വിവരം. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3 മണിയോടെയായിരുന്നു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. തീ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലൂടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ബീഹാറിലെ മുസാഫർപൂർ ജില്ലയിലെ ബ്രഹ്മപുരയിലുള്ള പ്രസാദ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തീയും വിഷപ്പുകയും പടർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഐസിയുവിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന 10 ലധികം രോഗികൾ മരണപ്പെട്ടതിന്നാൻ റിപ്പോർട്ട്. ഇരുപതിലധികം രോഗികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.
പന്ത്രണ്ടിലധികം ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്. ഷോർട്ട്സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കാം അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
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