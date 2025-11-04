English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Bilaspur Train Accident: ബിലാസ്പൂർ ട്രെയിൻ അപകടം; അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയിൽവെ, 10 ലക്ഷം ധനസഹായവും

Bilaspur Train Accident: ബിലാസ്പൂർ ട്രെയിൻ അപകടം; അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയിൽവെ, 10 ലക്ഷം ധനസഹായവും

മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് റെയിൽവെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

Nov 4, 2025, 11:14 PM IST
  • അപായ സിഗ്നൽ കണ്ടിട്ടും മെമു ട്രെയിനിന്റെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
  • കോർബ പാസഞ്ചർ മെമ്മു ട്രെയിന്‍ ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിനിന്റെ പിന്നിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

  1. Bilaspur Train Accident: ബിലാസ്പൂരിൽ ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു; 10 മരണം

Bilaspur Train Accident: ബിലാസ്പൂർ ട്രെയിൻ അപകടം; അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയിൽവെ, 10 ലക്ഷം ധനസഹായവും

രാജ്പൂർ: ബിലാസ്പൂരിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിനും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണസംഖ്യ എട്ട് ആയി. മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ റെയിൽവേ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും റെയിൽവേ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അതേസമയം അപായ സിഗ്നൽ കണ്ടിട്ടും മെമു ട്രെയിനിന്റെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കോർബ പാസഞ്ചർ മെമ്മു ട്രെയിന്‍ ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിനിന്റെ പിന്നിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആ​ഘാതത്തിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന്റെ മുൻവശത്തെ കോച്ച് ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിനിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയ നിലയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 

Also Read: Varkala Train Incident: പുകവലി ചോദ്യം ചെയ്തത് പ്രകോപിപ്പിച്ചു; വർക്കലയിലെ ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന്

ആദ്യ മൂന്ന് ബോഗികളിലുള്ള യാത്രക്കാർക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. ബിലാസ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തായി വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇരു ട്രെയിനുകളും ഒരേ പാളത്തിലാണുണ്ടായിരുന്നത്. അപകടവിവരം അറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ റെയിൽവേ അധികൃതരും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി. സംഭവത്തിൽ റെയിൽവേ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

