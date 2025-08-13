English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sonia Gandhi Voter List: രാഹുല്‍ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചു, സോണിയക്കെതിരെ 45 വർഷം പഴക്കമുള്ള 'കുഴിബോംബുമായി' ബിജെപി

Sonia Gandhi Voter List:  ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം പോലും ഇല്ലാതെ രണ്ട് തവണ സോണിയ ഗാന്ധി വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ കയറിപ്പറ്റി എന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : Aug 13, 2025, 06:41 PM IST
  • 1980 ൽ സോണിയ ഗാന്ധി ആദ്യമായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി
  • സോണിയ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പൌരത്വം നേടുന്നത് 1983 ൽ

Trending Photos

Foods for Brain Health: തലച്ചോറിന്റെ ആരോ​ഗ്യത്തിന് കഴിക്കാം ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ..!
8
Brain Health
Foods for Brain Health: തലച്ചോറിന്റെ ആരോ​ഗ്യത്തിന് കഴിക്കാം ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ..!
Gold Price in Kerala Today 12 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്; രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, ഒരു പവന് എത്രയെന്ന് അറിയാം...
6
Gold rate
Gold Price in Kerala Today 12 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്; രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, ഒരു പവന് എത്രയെന്ന് അറിയാം...
Gold price Today 13 August 2025: സ്വ‍ർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര രൂപ, ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ
6
Gold price today
Gold price Today 13 August 2025: സ്വ‍ർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര രൂപ, ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ
Kerala Lottery Result Today 12 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today 12 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം
Sonia Gandhi Voter List: രാഹുല്‍ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചു, സോണിയക്കെതിരെ 45 വർഷം പഴക്കമുള്ള 'കുഴിബോംബുമായി' ബിജെപി

ദില്ലി: വോട്ട് ചോരി ആരോപണവുമായി ബിജെപിയ്‌ക്കെതിരെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും ഇന്ത്യ സഖ്യവും ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോള്‍ പുതിയ ആരോപണവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സോണിയ ഗാന്ധി വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ കയറിപ്പറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം. ബിജെപി ഐടി സെല്‍ മേധാവി അമിത് മാളവ്യയും മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂറും ആണ് ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

സോണിയ ഗാന്ധി വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ആദ്യം ഇടം നേടിയത് 1980 ല്‍ ആണ് എന്നാണ് ആരോപണം. എന്നാല്‍ ആ സമയം അവര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1983 ല്‍ ആണ് സോണിയ ഗാന്ധിയ്ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നത്. 

അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ വിലാസത്തില്‍ ആണ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ 1980 ല്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത് എന്ന് അമിത് മാളവ്യ പറയുന്നു. അന്ന് ദില്ലി ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടര്‍പട്ടിക പുന്നപ്പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോള്‍ ആണ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പേര് ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടത് എന്നും അമിത് മാളവ്യ ആരോപിച്ചു. പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനും സീരിയല്‍ നമ്പറും അടക്കമാണ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

എന്തായാലും ഈ വിഷയം പിന്നീട് വിവാദമായതായും അമിത് മാളവ്യ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രതിഷേധത്തിന് പിറകെ സോണിയയുടെ പേര് വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് നീക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പ്രശ്‌നം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. 1983 ല്‍ വീണ്ടും സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പേര് വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടി. 1983 ലാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയ്ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിലും പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടത്. വോട്ടര്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്റെ യോഗ്യത പരിധി 1983 ജനുവരി 1 ആയിരുന്നു, എന്നാല്‍ സോണിയക്ക് പൗരത്വം ലഭിച്ചത് 1983 ഏപ്രില്‍ 30 ന് ആയിരുന്നു. 

ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം പോലും ഇല്ലാതെ രണ്ട് തവണ സോണിയ ഗാന്ധി വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ കയറിപ്പറ്റി എന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം. ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടാണെന്നും അമിത് മാളവ്യ ആരോപിച്ചു. 

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A is the Editorial Head of Zee Malayalam News Website

...Read More

Vote ChoriSonia GandhiRahul GandhiAmit MalavyaBJP

Trending News