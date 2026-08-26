/WB CM Suvendu Adhikari: 100 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി പുതിയ സർക്കാർ; ബംഗാളിൽ വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ സർക്കാർ 100 ദിവസത്തെ ഭരണം പൂർത്തിയാക്കിയ വേളയിൽ, 'സീ 24 ഘണ്ട' മാധ്യമ ശൃംഖല സംഘടിപ്പിച്ച 'സർക്കാരർ 100 ദിൻ' മേഗ കോൺക്ലേവ് നടന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി ബംഗാളിനെ സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനുള്ള 6 ഇന വികസന പദ്ധതികളാണ് ചടങ്ങിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വ്യവസായ പുനരുദ്ധാരണം, ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ, അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ എന്നിവ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് പ്രത്യേക സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായ വികസനം, തൊഴിലവസരങ്ങൾ, അതിർത്തി സുരക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസം, ടൂറിസം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കോൺക്ലേവിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും വിവിധ മന്ത്രിമാരും മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കുവെച്ചു.
വെറും 100 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താനാകില്ലെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ വീണ്ടും പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുക എന്നതാണ് നിലവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. മുൻ ഭരണാധികാരികൾ സംസ്ഥാനത്തെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടാണ് പടിയിറങ്ങിയതെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വയംപര്യാപ്തതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മൂന്ന് പ്രത്യേക സമിതികൾ
കോൺക്ലേവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനമായി വ്യവസായ വികസനം, മുൻ സർക്കാരിന്റെ ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ, അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ എന്നിവ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് പ്രത്യേക സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വ്യവസായ-വാണിജ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി തപസ് റായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായങ്ങൾ പൂട്ടാനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും പുതിയ വ്യവസായ നയം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധനമന്ത്രി സ്വപൻ ദാസ് ഗുപ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി അന്വേഷിക്കും. മുൻ സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളെയും ഫയലുകളെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മനോജ് അഗർവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റൊരു സമിതിയും പ്രവർത്തിക്കും.
വ്യവസായ വികസനവും അതിർത്തി സുരക്ഷയും
ബംഗാളിൽ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിനായി വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു. അതിർത്തി മേഖലകളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി ബിഎസ്എഫിന്റെ പങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിനൊപ്പം, ജാദവ്പൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉയർത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്ന രാജ്യവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് രേഖപ്പെടുത്തി.
വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഭാവി പദ്ധതികളും മന്ത്രിമാരുടെ പങ്കാളിത്തവും
സംസ്ഥാനത്തെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്കായി 'പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്', 'ടൂറിസം ഫോർ ഓൾ' എന്നീ നയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി ശങ്കർ ഘോഷ് അറിയിച്ചു. നഗരഭരണവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളെയും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് മന്ത്രി അഗ്നിമിത്ര പോൾ ആണ് സംസാരിച്ചത്. ബംഗാളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി ദിലീപ് ഘോഷും വ്യക്തമാക്കി.
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