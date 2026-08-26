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WB CM Suvendu Adhikari: 100 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി പുതിയ സർക്കാർ; ബംഗാളിൽ വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി

പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരിന്റെ 100 ദിനം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി 6 ഇന കർമ്മപദ്ധതികളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 26, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:38 PM IST
WB CM Suvendu Adhikari: 100 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി പുതിയ സർക്കാർ; ബംഗാളിൽ വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി
Image Credit: Suvendu Adhikari | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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