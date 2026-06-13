/TVK: ബിജെപി നേതാവ് വിജയധരണിയും മുൻ മന്ത്രി പച്ചൈമാലും ടിവികെയിൽ

ചെന്നൈ: ബിജെപി നേതാവ് എസ് വിജയധരണിയും മുൻ മന്ത്രി കെടി പച്ചൈമാലും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ ടിവികെയിൽ ചേർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇവരുടെ പാർട്ടി പ്രവേശനം പാര്ട്ടി ജനറല് സെക്രട്ടറി ബുസി എന് ആനന്ദിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു.
മൂന്നു തവണ വിളവങ്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ എംഎൽഎയായിരുന്ന വിജയധരണി അഭിഭാഷക കൂടിയാണ്. ഇവർ 2024 ൽ ആയിരുന്നു ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. നേരത്തെ തമിഴ്നാട് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു.
പച്ചൈമാൽ അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. വിജയധരണിയും പച്ചൈമാലും തങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്കൊപ്പമാണ് തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൽ ചേർന്നത്. ചടങ്ങിൽ ടിവികെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആദവ് അർജുനയും മറ്റ് മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു.
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