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TVK: ബിജെപി നേതാവ് വിജയധരണിയും മുൻ മന്ത്രി പച്ചൈമാലും ടിവികെയിൽ

മുന്‍ എഐഎഡിഎംകെ എംപി ആര്‍. വനരാജ, എഐഎഡിഎംകെ നോര്‍ത്ത് ചെന്നൈ സൗത്ത് (വെസ്റ്റ്) ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്‍ ബാലഗംഗ എന്നിവരും ടിവികെയില്‍ ചേർന്നു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 13, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:31 PM IST
TVK: ബിജെപി നേതാവ് വിജയധരണിയും മുൻ മന്ത്രി പച്ചൈമാലും ടിവികെയിൽ

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ബിജെപി നേതാവ് വിജയധരണിയും മുൻ മന്ത്രി പച്ചൈമാലും ടിവികെയിൽ
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