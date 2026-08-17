/BJP National Office Bearers List: ബിജെപിയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; കെ.സുരേന്ദ്രനും അനിൽ ആന്റണിയും ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാർ, അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കി

ന്യൂഡൽഹി: ബി.ജെ.പി. ദേശീയ ഭാരവാഹിപ്പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കെ. സുരേന്ദ്രനും അനിൽ ആന്റണിയും ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരായി നിയമിതരായി. സ്മൃതി ഇറാനി, ബിപ്ലബ് കുമാർ, സുനിൽ ബൻസാൽ എന്നിവരുൾപ്പെടെ എട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരാണ് പുതിയ പട്ടികയിലുള്ളത്. ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പാർട്ടിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് നേരത്തെ സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു.
വസുന്ധര രാജെ അടക്കം 13 പേരാണ് ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷന്മാർ. എന്നാൽ മുൻ ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്ന എ.പി. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ ഇത്തവണ ഭാരവാഹിപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ബി.എൽ. സന്തോഷ് സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തുടരും. വസുന്ധര രാജെ സിന്ധ്യ (രാജസ്ഥാൻ), തീരഥ് സിംഗ് റാവത്ത് (ഉത്തരാഖണ്ഡ്), രാം മാധവ് (ഡൽഹി), ബൈജയന്ത് ജയ് പാണ്ഡ (ഒഡീഷ), ഡി. പുരന്ദേശ്വരി (ആന്ധ്രാപ്രദേശ്), രേഖാ വർമ്മ (ഉത്തർപ്രദേശ്), വർഷാബെൻ നരേന്ദ്രഭായ് ദോശി (ഗുജറാത്ത്), ഡോ. ഭാരതി പ്രവിൺ പവാർ (മഹാരാഷ്ട്ര), സർദാർ മൻപ്രീത് സിംഗ് ബാദൽ (പഞ്ചാബ്), ലാൽ സിംഗ് ആര്യ (മധ്യപ്രദേശ്), പ്രൊഫ. എം. നാഗരാജ (കർണാടക), പ്രൊഫ. താരീഖ് മൻസൂർ (ഉത്തർപ്രദേശ്), ഡോ. മധുചന്ദ്ര കർ (പശ്ചിമ ബംഗാൾ) എന്നിവരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ.
ശിവപ്രകാശ് (മുംബൈ), സൗദാൻ സിംഗ് (ചണ്ഡീഗഡ്) എന്നിവർ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും; വിനോദ് താവ്ഡെ (മഹാരാഷ്ട്ര), സുനിൽ ബൻസാൽ (ഡൽഹി), ബിപ്ലബ് കുമാർ ദേബ് (ത്രിപുര), സ്മൃതി ഇറാനി (ഉത്തർപ്രദേശ്), സതീഷ് പൂനിയ (രാജസ്ഥാൻ), ഗജേന്ദ്ര പട്ടേൽ (മധ്യപ്രദേശ്), ഹരീഷ് ദ്വിവേദി (ഉത്തർപ്രദേശ്), സഞ്ജയ് ഭാട്ടിയ (ഹരിയാന) എന്നിവർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുമാണ്.
കവിത പാട്ടീദാർ (മധ്യപ്രദേശ്), കെ. സുരേന്ദ്രൻ (കേരളം), ഭോലാ സിംഗ് (ഉത്തർപ്രദേശ്), പ്രദീപ് വർമ്മ (ജാർഖണ്ഡ്), ജഗ്ദീഷ് ഈശ്വർഭായ് പട്ടേൽ (ഗുജറാത്ത്), ഡോ. സന്ദീപ് പാഠക് (ഡൽഹി), ഫാംഗ്നോൺ കോന്യാക് (നാഗാലാൻഡ്), സംഗീത യാദവ് (ഉത്തർപ്രദേശ്), അനിൽ ആന്റണി (കേരളം), ഡോ. എം. വെങ്കിടേഷൻ (തമിഴ്നാട്), മനോജ് തിഗ്ഗ (പശ്ചിമ ബംഗാൾ), സിദ്ധാർത്ഥ് ശംഭു (ബീഹാർ), ഡോ. സ്വദേശ് സിംഗ് (ഡൽഹി), മൃഗാംക ദേവ് ബർമൻ (അസം), രോഹൻ ഗുപ്ത (ഗുജറാത്ത്), ജയ് പ്രകാശ് (ഡൽഹി) എന്നിവരാണ് സെക്രട്ടറിമാരായി ചുമതലയേറ്റത്.
പിയൂഷ് ഗോയലിനെ (മഹാരാഷ്ട്ര) ട്രഷററായും രാജേഷ് മംഗളിനെ (രാജസ്ഥാൻ) ജോയിന്റ് ട്രഷററായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. തരുൺ ചുഗ് (പഞ്ചാബ്) ഓഫീസ് ഇൻ-ചാർജായും മഹേന്ദ്ര പാണ്ഡെ (ഉത്തരാഖണ്ഡ്) ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിക്കും. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കോഓർഡിനേറ്ററായി ഡോ. സംബിത് പത്രയെയും (ഒഡീഷ) ജോയിന്റ് കോഓർഡിനേറ്ററായി രാജീവ് ബബ്ബാറിനെയും (ഡൽഹി) നിശ്ചയിച്ചു. വിവിധ സെല്ലുകളുടെ കോഓർഡിനേറ്ററായി വിഷ്ണു ദത്ത് ശർമ്മയും (മധ്യപ്രദേശ്) ജോയിന്റ് കോഓർഡിനേറ്റർമാരായി ഋതുരാജ് സിൻഹ (ബീഹാർ), വിഷ്ണു വർദ്ധൻ റെഡ്ഡി (ആന്ധ്രാപ്രദേശ്) എന്നിവരും പ്രവർത്തിക്കും.
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