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BJP National Office Bearers List: ബിജെപിയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; കെ.സുരേന്ദ്രനും അനിൽ ആന്റണിയും ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാർ, അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കി

BJP National Office Bearers Full List: വസുന്ധര രാജെ അടക്കം 13 പേരാണ് ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷന്മാർ. എന്നാൽ മുൻ ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്ന എ.പി. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ ഇത്തവണ ഭാരവാഹിപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 17, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:49 PM IST
BJP National Office Bearers List: ബിജെപിയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; കെ.സുരേന്ദ്രനും അനിൽ ആന്റണിയും ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാർ, അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ ഒഴിവാക്കി
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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