  Khushboo Sundar Slams AIADMK MP: നയൻതാരയ്‌ക്കെതിരെ മോശം പരാമർശം; AIADMK എംപിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഖുശ്ബു

Khushboo Sundar Slams AIADMK MP: നയൻതാരയ്‌ക്കെതിരെ മോശം പരാമർശം; AIADMK എംപിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഖുശ്ബു

ഇന്നലെ വില്ലുപുരത്ത് എഐഎഡിഎംകെ രാജ്യസഭാംഗം സി.വി. ഷൺമുഖം നടത്തിയ പരാമർശം വലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 18, 2026, 09:54 AM IST
  • നയൻതാരയ്‌ക്കെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയ എഐഎഡിഎംകെ എംപി സിവി ഷണ്മുഖത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഖുശ്‌ബു
  • എംപിയുടെ പരാമർശം അനാദരവ് മാത്രമല്ല മുനഷ്യരാശിക്ക്‌ തന്നെ അപമാനമാണെന്നും ഖുശ്‌ബു

Read Also

  1. Actress Khushbu Sundar: സംരക്ഷിക്കേണ്ട കൈകൾ തന്നെയാണ് എന്നെ ചൂഷണം ചെയ്തത്; ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതികരിച്ച് ഖുശ്ബു

Trending Photos

Grahan Yoga 2026: ഗ്രഹണയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ധനമഴയുടെ കാലം..!
6
Grahan Yoga 2026
Grahan Yoga 2026: ഗ്രഹണയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ധനമഴയുടെ കാലം..!
Kerala BT-45 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-45 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
Kerala Gold Rate 17 March: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 880 രൂപ
9
Gold rate
Kerala Gold Rate 17 March: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 880 രൂപ
Kerala SS 511 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS 511 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
തമിഴ്നാട്: നടി നയൻതാരയ്‌ക്കെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയ എഐഎഡിഎംകെ എംപി സിവി ഷണ്മുഖത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി നടിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ഖുശ്‌ബു സുന്ദർ രംഗത്ത്. എംപിയുടെ പരാമർശം അനാദരവ് മാത്രമല്ല മുനഷ്യരാശിക്ക്‌ തന്നെ അപമാനമാണെന്നും ഖുശ്‌ബു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: കൊയിലാണ്ടിയിൽ സ്കൂട്ടർ പോസ്റ്റിലിടിച്ച് അപകടം; മൂന്ന് MBBS വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

വിലകുറഞ്ഞ തമാശകൾ പറയുന്നതിനായുള്ള ഉപാധിയല്ല ഒരു നടിയുടെ പേര് എന്ന് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ കുറിച്ച ഖുശ്‌ബു ഈ ലോകത്തിലെ ഓരോ പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചതെന്നും മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കാനോ ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാനോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയേയും വളർന്നുവന്ന രീതിയെയും തുറന്നുകാട്ടുകയേ ഉള്ളുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി. 

ആളുകൾ ഇത്തരം അപമാനകരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് സ്വന്തം മാനസികാവസ്ഥ, മോശം വളർച്ച എന്നിവ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇത് മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ അപമാനമെന്നും ഖുശ്‌ബു പ്രതികരിച്ചു. പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു...

 

വില്ലുപുരത്ത് സ്ത്രീസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റാലിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് എം.പി വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്നു പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ തനിക്ക് നയൻതാരയെ തരുമോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. ''സ്വപ്‌നമെന്താണെന്ന് പറയാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. നയൻതാരയെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്റെ സ്വപ്നം സഫലമാക്കുമോ? നയൻതാരയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വപ്‌നം യാഥാർഥ്യമാക്കുമോ?''എന്നായിരുന്നു എംപിയുടെ വാക്കുകൾ.  ഈ പ്രസ്താവന തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലും സിനിമാമേഖലയിലും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; 2009 മുതലുള്ള ഡിഎ അരിയർ ലഭിച്ചേക്കും

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Khushboo SundarBJPNayantaraAIADMK MPAIADMK MP CV Shanmugam

