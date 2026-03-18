തമിഴ്നാട്: നടി നയൻതാരയ്ക്കെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയ എഐഎഡിഎംകെ എംപി സിവി ഷണ്മുഖത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി നടിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ഖുശ്ബു സുന്ദർ രംഗത്ത്. എംപിയുടെ പരാമർശം അനാദരവ് മാത്രമല്ല മുനഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ അപമാനമാണെന്നും ഖുശ്ബു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിലകുറഞ്ഞ തമാശകൾ പറയുന്നതിനായുള്ള ഉപാധിയല്ല ഒരു നടിയുടെ പേര് എന്ന് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ കുറിച്ച ഖുശ്ബു ഈ ലോകത്തിലെ ഓരോ പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചതെന്നും മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കാനോ ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാനോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയേയും വളർന്നുവന്ന രീതിയെയും തുറന്നുകാട്ടുകയേ ഉള്ളുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ആളുകൾ ഇത്തരം അപമാനകരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് സ്വന്തം മാനസികാവസ്ഥ, മോശം വളർച്ച എന്നിവ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇത് മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ അപമാനമെന്നും ഖുശ്ബു പ്രതികരിച്ചു. പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു...
பெண்கள் — குறிப்பாக பெண் நடிகர்கள் — உங்கள் சொத்து அல்ல, உங்கள் பேச்சுப் பொருள் அல்ல, அல்லது ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும்போதெல்லாம் உரையாடல்களில் இழுத்து வரக்கூடிய ஒரு பண்டம் அல்ல.
ஒரு பெண் நடிகரின் பெயர், மலிவான நகைச்சுவைகளுக்கோ, அற்பமான அவமானங்களுக்கோ, அல்லது…
— KhushbuSundar (@khushsundar) March 17, 2026
വില്ലുപുരത്ത് സ്ത്രീസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റാലിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് എം.പി വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്നു പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ തനിക്ക് നയൻതാരയെ തരുമോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. ''സ്വപ്നമെന്താണെന്ന് പറയാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. നയൻതാരയെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്റെ സ്വപ്നം സഫലമാക്കുമോ? നയൻതാരയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കുമോ?''എന്നായിരുന്നു എംപിയുടെ വാക്കുകൾ. ഈ പ്രസ്താവന തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലും സിനിമാമേഖലയിലും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
