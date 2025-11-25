English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • BLO Suicide: മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം; ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബിഎൽഒ ജീവനൊടുക്കി

BLO Suicide: മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം; ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബിഎൽഒ ജീവനൊടുക്കി

എസ്ഐആർ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെയാണ് വിപിൻ  വിഷം കഴി‍ച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 25, 2025, 11:00 PM IST
  • മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നതായി വിപിൻ പറഞ്ഞിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.
  • ലഖ്നൗവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അതീവ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു വിപിൻ.

BLO Suicide: മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം; ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബിഎൽഒ ജീവനൊടുക്കി

ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ എസ്ഐആർ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ബിഎൽഒ ജീവനൊടുക്കി. ഗോണ്ടയിലെ അധ്യാപകൻ വിപിൻ യാദവ് ആണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. രാവിലെയാണ് വിപിൻ വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നതായി വിപിൻ പറഞ്ഞിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ലഖ്നൗവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അതീവ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു വിപിൻ.

വിപിന്റെ ഭാര്യ ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. എസ്ഡിഎം, ബിഡിഓ എന്നിവരുടെ കടുത്ത സമ്മർദം ഉണ്ടായിരുന്നതായി വിപിൻ പറഞ്ഞതായും ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ജീവനൊടുക്കുന്ന ആറാമത്തെ ആളാണ് വിപിൻ. ​

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

