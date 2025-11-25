ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ എസ്ഐആർ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ ബിഎൽഒ ജീവനൊടുക്കി. ഗോണ്ടയിലെ അധ്യാപകൻ വിപിൻ യാദവ് ആണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. രാവിലെയാണ് വിപിൻ വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നതായി വിപിൻ പറഞ്ഞിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ലഖ്നൗവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു വിപിൻ.
വിപിന്റെ ഭാര്യ ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. എസ്ഡിഎം, ബിഡിഓ എന്നിവരുടെ കടുത്ത സമ്മർദം ഉണ്ടായിരുന്നതായി വിപിൻ പറഞ്ഞതായും ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ജീവനൊടുക്കുന്ന ആറാമത്തെ ആളാണ് വിപിൻ.
