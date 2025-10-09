English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Thalapathy Vijay: വിജയ്‍യുടെ വീടിന് നേരെ ബോംബ് ഭീഷണി; പരിശോധന നടത്തി പോലീസ്

Karur Stampede Row: ചെന്നൈ നീലാങ്കരൈയിലുള്ള വസതിക്ക് നേരെയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 9, 2025, 12:05 PM IST
  • പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്
  • വിജയ്‍യുടെ വീടിന് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു

ചെന്നൈ: നടനും തമിഴക വെട്രി കഴകം പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്‍യുടെ വീടിന് നേരെ ബോംബ് ഭീഷണി. പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ചെന്നൈ നീലാങ്കരൈയിലുള്ള വസതിക്ക് നേരെയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി. കരൂർ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ വിജയ്‍യുടെ വീടിന് സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ബോംബ് ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെന്നൈ സിറ്റി പോലീസിനെയും സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരെയും വിജയ്‍യുടെ വീടിന് ചുറ്റും വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ നടി നയൻതാരയുടെ വീടിന് നേരെയും ബോംബ് ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ തുടർച്ചയായി അജ്ഞാത സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നതും പ്രതികളെ പിടികൂടാനാകാത്തതും പോലീസിനെ വലച്ചിരിക്കുകയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Actor VijayThalapathy VijayBomb threatബോംബ് ഭീഷണിവിജയ്

