Mumbai High Court: നീതിക്കായി 2046 വരെ കാത്തിരിക്കൂ: 90-കാരിയുടെ കേസ് 20 വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി

മുംബൈ: ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നടന്ന വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവം വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. വ്യക്തിപരമായ വാശിയുടെ പേരിൽ കോടതിയുടെ സമയം പാഴാക്കുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ജസ്റ്റിസ് ജിതേന്ദ്ര ജയിൻ, 90 വയസ്സുള്ള ഒരു വയോധിക നൽകിയ കേസ് അടുത്ത 20 വർഷത്തേക്ക് മാറ്റി വച്ചു. അതായത് 2046 ൽ മാത്രമേ കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കുകയുള്ളു.
കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം
സൗത്ത് മുംബൈയിലെ ഒരു ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ 90 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും മകളും നൽകിയ 20 കോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ടക്കേസാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഈ കേസ് നടന്നു വരികയായിരുന്നു. കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ കോടതി പലതവണ ശ്രമിച്ചു. എതിർകക്ഷി നിരുപാധികമായി മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും, പരാതിക്കാരിയായ വയോധിക കേസ് പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.
കോടതി നിരീക്ഷണം
ഏപ്രിൽ 28-ന് കേസ് പരിഗണിക്കവെ, പരാതിക്കാരുടെ കടുംപിടുത്തത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് ജിതേന്ദ്ര ജയിൻ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. "ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലുള്ള പരാതിക്കാരുടെ വ്യക്തിപരമായ വാശി കോടതിയുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കേണ്ട നിരവധി കേസുകൾ കോടതിക്ക് മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ ഇത്തരം കേസുകൾ നിയമനടപടികളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു,"- അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണെന്ന പരിഗണന ഇത്തരം വാശിയുള്ള കേസുകൾക്ക് നൽകാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്നാണ് കേസ് 2046-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടത്.
പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്
ഈ ഉത്തരവ് വലിയ വാർത്തയായതോടെ, പരാതിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകൻ ഏപ്രിൽ 29-ന് വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പഴയ ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത ജഡ്ജി, തന്റെ പഴയ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും കേസ് അടുത്ത വിചാരണയ്ക്കായി ജൂലൈ 15-ലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
കോടതിയുടെ സമയം അനാവശ്യമായി പാഴാക്കുന്നവർക്കുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ് ഈ നടപടിയെ നിയമവിദഗ്ധർ കാണുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.