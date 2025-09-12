English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bomb Threat: ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിക്ക് പിന്നാലെ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിക്കും ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചു;കെട്ടിടം ഒഴിപ്പിച്ചു

ബോംബെ ഹൈക്കോടതിക്ക്  ഇമെയിൽ വഴി ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചു. സമാനമായ ഭീക്ഷിണി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 12, 2025, 02:42 PM IST
  • സമാനമായ ഭീക്ഷിണി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു
  • നിലവിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു
  • ഔദ്യോഗിക ഇമെയില്ലാണ് ഭീഷണി ലഭിച്ചത്

ബോംബെ ഹൈക്കോടതിക്ക്  ഇമെയിൽ വഴി ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്ന് വാദം കേൾക്കൽ നിർത്തിവക്കുയും, ഹൈക്കോടതി സമുച്ചയം ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.  ബോംബ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ സ്ക്വാഡിൻ്റെയും (ബിഡിഡിഎസ്), ഡോഗ് സ്ക്വാഡിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ നിലവിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇമെയില്ലാണ് ഭീഷണി ലഭിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. 

ALSO READ: 2000 ഇന്ത്യക്കാർ നേപ്പാളിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തി, 200 ൽ അധികം പേരെ വ്യോമമാർഗം എത്തിക്കാൻ പദ്ധതി

സമാനമായ ഭീക്ഷിണി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇമെയിലിൽ രാവിലെ 8.40 ഓടെയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചത്.  ബോംബ് ഭീഷണി വ്യാജമാണെന്ന് ബാർ പ്രതിനിധികളോട് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ദേവേഷ് മഹ്‌ല പറഞ്ഞതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

Delhi HCBombay High CourtBomb threat

