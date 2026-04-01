Bombay High Court: ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ഭർത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ഭാര്യ കുറ്റക്കാരിയല്ലെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധി

മുംബൈ: ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങളോ കുടുംബത്തിലെ സാധാരണ വഴക്കുകളോ കാരണം ഭർത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ അതിന് ഭാര്യയെ കുറ്റക്കാരിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി. 2019 നവംബർ 26-ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അമരാവതിയിൽ ഒരു യുവാവ് ട്രെയിനിന് മുന്നിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കോടതിയുടെ നാഗ്പൂർ ബെഞ്ച് ഈ നിർണായക നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്.
മകൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണം മരുമകളാണെന്ന് കാണിച്ച് യുവാവിൻ്റെ പിതാവ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും നിരന്തരം വഴക്കിടുകയും, ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും, കള്ളക്കേസ് നൽകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതാണ് മകൻ്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്നായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ ആരോപണം. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് ഭാര്യക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുക്കുകയുണ്ടായി.
എന്നാൽ, തനിക്കെതിരെയുള്ള എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നും വിചാരണ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി യുവതിക്കെതിരായ കേസ് തള്ളി. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിലെ സ്വാഭാവികമായ വാക്കുതർക്കങ്ങളോ പിണങ്ങി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതോ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ഒരാളെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടണമെന്ന വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം 306-ാം വകുപ്പ് (പുതിയ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 108-ാം വകുപ്പ്) പ്രകാരമുള്ള ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം നിലനിൽക്കൂ എന്ന് വിലയിരുത്തിയ കോടതി, യുവതിക്കെതിരായ കേസും തുടർനടപടികളും പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി.
