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Bengaluru Quarry Accident: കർണാടകയിലെ ക്വാറിയിൽ അപകടം; ഏഴ് തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Bengaluru Stone Quarry Accident: മുകൾഭാഗത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഭീമാകാരമായ ഒരു പാറക്കഷണം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 02, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:19 PM IST
Bengaluru Quarry Accident: കർണാടകയിലെ ക്വാറിയിൽ അപകടം; ഏഴ് തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു
Image Credit: Quarry | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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