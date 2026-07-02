/Bengaluru Quarry Accident: കർണാടകയിലെ ക്വാറിയിൽ അപകടം; ഏഴ് തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ മാദപട്നയ്ക്ക് സമീപമുള്ള കരിങ്കൽ ക്വാറിയിലുണ്ടായ പാറയിടിച്ചിലിൽ ഏഴ് തൊഴിലാളികൾ മരണപ്പെട്ടു. കാവേരി ക്രഷർ ക്വാറിയിൽ തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ, മുകൾഭാഗത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഭീമാകാരമായ ഒരു പാറക്കഷണം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.
ക്വാറിയുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ, ട്രാക്ടറും മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് മുകൾഭാഗത്തെ പാറകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ജോലികളും ഒരേസമയം നടന്നിരുന്നതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഏതാണ്ട് 40 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് കൂറ്റൻ പാറക്കല്ല് താഴേക്ക് പതിച്ചതെന്നും ഇതിനടിയിൽപ്പെട്ടാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് മരിച്ചതെന്നുമാണ് വിവരം.
അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഏഴുപേരും ബിഹാർ, അസം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ക്വാറിയിൽ ദിവസക്കൂലിക്ക് ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരുമായ കരാർ തൊഴിലാളികളാണ്. അപകടം നടക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ടോളം തൊഴിലാളികൾ ക്വാറിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരൻ അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഭവസമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം വ്യക്തമാക്കാൻ അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തിവരികയാണ്. അപകടത്തിൽ മറ്റ് ചിലർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും വിവരമുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരുടെ അന്തിമ എണ്ണം അധികൃതർ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ദുരന്തവിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി. കല്ലും മണ്ണും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഊർജിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്നത്. നിലവിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇവ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയക്കും.
സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പൊലീസ് അപകടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വാറിയിൽ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പിന്തുടർന്നിരുന്നോ എന്നും, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചയോ നിയമലംഘനമോ ഈ ദാരുണ സംഭവത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. മരിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ ബിഹാറിലെയും അസമിലെയും കുടുംബങ്ങളെ വിവരമറിയിക്കാനുള്ള നടപടികളും അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
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