Breaking News: മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ സഞ്ചരിച്ച വിമാനം ലാൻഡിംഗിനിടെ തകർന്നു വീണു

ബാരാമതി: എൻസിപി നേതാവും മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അജിത് പവാർ സഞ്ചരിച്ച വിമാനം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബാരാമതിയിൽ ലാൻഡിങ്ങിനിടെ തകർന്നു വീണതായി റിപ്പോർട്ട്.
A plane crash reported in Baramati, Maharashtra. More details awaited.
— ANI (@ANI) January 28, 2026
അജിത് പവാർ ജില്ലാ പരിഷത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ബാരാമതിയിൽ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. വിമാനം റൺവേയിൽ തൊടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാവുകയും തകർന്നു വീഴുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അപകടം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ പ്രദേശവാസികളും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തുകയും. അപകടത്തിൽ പെട്ടവരെ ഉടൻ തന്നെ ബാരാമതിയിലെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ വിമാനത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
